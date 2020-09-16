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Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 25,8 artışla 141,4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Temmuz 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 141,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,6 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,3 yükseliş gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 22,5, yüzde 25,3 ve yüzde 28,6 arttı.

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