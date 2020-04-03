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Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Konut hesabında birikim yapan vatandaşlar için uygulanan düzenli ödeme yapmama imkanının kapsamı genişletildi.

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, konut hesabı ödeme planına yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak.

Mevcut yönetmeliğe göre, katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 1 defa ödeme yapmayabiliyordu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
konut hesabı, ödeme,

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