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Konut kredileri düştü mü? Düşük faizli konut kredisi şartları ne? Ev alacaklar dikkat

04.01.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredi kampanyasının detayları bugün belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati orta gelirliler için açıklanacak konut projesi hakkında açıklamalar da bulundu. Peki, Konut kredileri düştü mü? Düşük faizli konut kredisi şartları ne? Ev alacaklar dikkat...

Konut kredileri düştü mü? Düşük faizli konut kredisi şartları ne? Ev alacaklar dikkat

Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kredisi başlıyor. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları bugün (4 Ocak Çarşamba) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanacak. Düşük faizli konut kredisinin tüm ayrıntılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

KONUT KREDİLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başlıyor. İki bakanlığın üzerinde çalıştığı projenin detayları bugün belli olacak. Yüzde 1’in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirilecek kampanyada 1-2 yıl ödemesiz dönem de planlanıyor. Vadelerin ise 15 yıla çıkarılması bekleniyor.

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KONUT KREDİLERİ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞÜYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

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ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI!

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.
Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.
15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NE?

Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

  1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
    Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
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