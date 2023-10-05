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Konut kredisi için sınırlama! Mehmet Şimşek açık açık söylemişti: O rakamlar ortaya çıktı

05.10.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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Konut kredisi faizleri yükselmeye devam ederken, krediye ulaşımda getirilen sınırlamalar ev almak isteyenlerin hayallerini erteletti. O rakamlar bakanlık verilerine yansırken, Türkiye'de Ağustos’ta 119 bin 547 olan toplam satışların, Eylül’de 100 bin 839’a gerilediği öğrenildi. Geçtiğimiz ay arsa satışları bir önceki aya göre yüzde 11, tarla satışları yüzde 5, iş yeri satışları yüzde 6 düştü. Bakan Mehmet Şimşek ise konut kredisi için yeni bir sıkılaşma daha olabileceğinin mesajını verdi.

Konut kredisi için sınırlama! Mehmet Şimşek açık açık söylemişti: O rakamlar ortaya çıktı

Konut kredilerine yönelik ilk sıkılaşma adımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24 Ağustos tarihinde atılmıştı. BDDK yayınladığı düzenleme ile 2. konutta kredi değer oranını yüzde 75 daraltmıştı. Merkez Bankası’nın faiz artırım sürecinde son 20 yılın zirvesine çıkan konut kredisi faizleri ise zaten düşük olan kredi kullanım oranını daha da geri çekti. Tüm bunların yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele için başta konut ve otomotiv olmak üzere kredilerde sıkılaşma mesajı verdi.

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KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 16’LIK DÜŞÜŞ

Bir de her geçen gün yükselen fiyatlar da bunlara eklenince satış rakamlarında düşüş kaçınılmaz oldu. O veriler bakanlık verilerinde ortaya çıktı. Türkiye'de geçen ay yapılan konut satış işlemi sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 16 azaldı. Ülke genelinde Eylül’de 280 bin 58 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Eylül’de gayrimenkul satışları, 312 bin 339 gayrimenkul satışının yapıldığı Ağustos’a göre yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, bu satış işlemlerinden 4 milyar 808 milyon 937 bin 276 lira tapu harcı geliri sağlandı. Eylül’deki 280 bin 58 gayrimenkul satışının 100 bin 839'unu konut, 49 bin 418'ini arsa, 95 bin 513'ünü tarla, 11 bin 41'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

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ARSA SATIŞLARI DA AZALDI

Bu gayrimenkullerin içerisinde yer alan konut satışları geçen ayki 119 bin 547 satışa göre yaklaşık yüzde 16, arsa satışları geçen ayki 55 bin 570 satışa göre yüzde 11, tarla satışları geçen ayki 101 bin 104 satışa göre yüzde 5, iş yeri satışları ise geçen ayki 11 bin 758 satışa göre yüzde 6 düşüş gösterdi.

EN ÇOK GAYRİMENKUL İSTANBUL'DA SATILDI

Eylülde en çok gayrimenkul satışı 26 bin 627 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u 16 bin 59 satışla Ankara, 12 bin 54'le İzmir, 10 bin 200'le Konya, 9 bin 898'le Bursa, 8 bin 772'yle Antalya, 7 bin 803'le Tekirdağ, 7 bin 103'le Balıkesir, 7 bin 92'yle Gaziantep ve 6 bin 83'le Kocaeli takip etti.


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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi

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