Konut kredisi faizi değişti! 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? En düşük konut kredisi veren banka hangisi? En düşük konut kredisi faizi ne kadar? Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber konut kredisi faizlerinde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada; konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu. Önceki hafta söz konusu rakam 559,26 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.
Diğer yandan bankaların sunduğu seçeneklere bakıldığı zaman; geçtiğimiz hafta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesindeydi. Bu hafta ise bu oran yüzde 2,79 seviyesine çıktı. En düşük konut kredisi oranı sunan bankalar arasında Halkbank görülüyor.
Peki, 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi nasıl? Söz konusu orana göre yapılan hesaplamalarda geri ödeme tablosu ise şu şekilde çıktı:
500 BİN TL KREDİ / 120 AY VADE
Kredi Tutarı: 500 bin TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: Yüzde 2,79
Aylık taksit: 14 bin 483 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 737 bin 960 TL
1 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: Yüzde 2,79
Aylık taksit: 28 bin 966 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 TL
1,5 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE
Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: Yüzde 2,79
Aylık taksit: 43 bin 449 TL
Toplam geri ödeme: 5 milyon 213 bin 880 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum