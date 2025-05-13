Konut kredisi faizi değişti! 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? En düşük konut kredisi veren banka hangisi? En düşük konut kredisi faizi ne kadar? Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber konut kredisi faizlerinde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada; konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu. Önceki hafta söz konusu rakam 559,26 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

Diğer yandan bankaların sunduğu seçeneklere bakıldığı zaman; geçtiğimiz hafta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesindeydi. Bu hafta ise bu oran yüzde 2,79 seviyesine çıktı. En düşük konut kredisi oranı sunan bankalar arasında Halkbank görülüyor.

Peki, 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi nasıl? Söz konusu orana göre yapılan hesaplamalarda geri ödeme tablosu ise şu şekilde çıktı:

500 BİN TL KREDİ / 120 AY VADE

Kredi Tutarı: 500 bin TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: Yüzde 2,79

Aylık taksit: 14 bin 483 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 737 bin 960 TL

1 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: Yüzde 2,79

Aylık taksit: 28 bin 966 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE

Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: Yüzde 2,79

Aylık taksit: 43 bin 449 TL

Toplam geri ödeme: 5 milyon 213 bin 880 TL