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Konut kredisi faizinde fark '287 bin TL daha az ödemiş olacaksınız' Aylık taksit düşüyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 08:38
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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Ev almak isteyenler konut kredisi faizlerindeki değişimi yakından takip ediyor. Son olarak 2.79 faiz oranı ile konut kredisi kullanılabiliyor. Peki, önceki oran olan 3.05 ile arasında nasıl bir değişim oldu? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 2.79 ile kredi kullanıldığında aylık taksit ödemesinde ve toplam ödemede ne kadarlık bir değişim olduğunu açıkladı. Öte yandan Çetinkaya, taşıt kredilerindeki son durumu da değerlendirdi. İşte detaylar...

Konut kredisi faizinde fark '287 bin TL daha az ödemiş olacaksınız' Aylık taksit düşüyor

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi aylık taksit ödemesi ne kadar oluyor? Ev almak isteyen pek çok kişi, nakit ihtiyacı için konut kredisine yönelirken faiz oranları da dikkatle araştırılıyor. Peki, son oranlarla beraber aylık taksit ödemesinde ve toplam ödemede ne kadarlık bir değişim oldu? İşte konut kredisinde son durum...

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KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE AYLIK TAKSİT NE KADAR?

A Haber'de konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya konut kredisi ve taşıt kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çetinkaya konut kredi faizlerindeki indirimi değerlendirdi. Çetinkaya şu şekilde konuştu:

"Faiz indirimden önce konut kredisindeki kredi oranı yüzde 3.05'ken şu anda yüzde 2.79 konut kredisinde kullanılabiliyor. Şimdi burada eski orandan kullandığınız zaman 120 ay yani 10 yıl vadeli olarak hesapları söylüyorum ben şimdi size. 31 bin 952 lira taksit ödüyordunuz, şu anda 28 bin 960 lira taksit ödeyeceksiniz.

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"AYLIK 2392 TL! TOTALDE 287 BİN LİRA DAHA AZ ÖDEMİŞ OLACAKSINIZ"

Bu da aylık 2 bin 392 liraya tekabül ediyor. Yani sizin totalde farkınız 287 bin lira daha az ödemiş olacaksınız. Tabii ki bu faiz indirimleri düştükçe bu faiz oranları daha da aşağıya gelecek, ödemiş olduğunuz faizler de düşmüş olacak elbette"

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TAŞIT KREDİSİNDE SON DURUM

Peki, taşıt kredilerinde oran nasıl taşıt? Taşıt kredileri ile ilgili ise Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

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"Taşıt kredilerinde de şöyle bir oranlarımız var; 400 bin liraya kadar bir kredi kullanırsanız bu aracın yüzde 70'ine kullanabiliyorsunuz, 48 ay vade yapabiliyorsunuz. 400 bin lira ile 800 bin lira arasında bir araç alıyorsanız yüzde 50'sine kredi kullanabiliyorsunuz ve yapabileceğiniz maksimum taksit 36 ay. Aldığınız taşıt 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasında ise bu taşıta kullanabileceğiniz maksimum kredi oranı yüzde 30 ve 24 ay vadelendirebilirsiniz"

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