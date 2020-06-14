Konut kredisi hesaplama! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi oranları…

Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Binlerce vatandaş bu sorunun yanıtını arıyor. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi çekmek isteyenler için ödeme tablolarını paylaştı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

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