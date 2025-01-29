Konut kredisi için kritik eşik! 'Yüzde 2'yi bekliyor' Ev almak isteyenlerin gözü orada

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Güncel konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi nasıl? Ev almak isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırırken gözler Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrilmişti. Konut kredisi faizlerinde bir miktar düşüş olsa da henüz çoğu vatandaşın beklediği oranlara gelinmediği görülüyor. Peki, konut kredisi için vatandaşın beklentileri neler? İşte detaylar...

"YÜZDE 2'LİK BİR EŞİK VAR, VATANDAŞ KREDİ ALMAK İÇİN ONU BEKLİYOR"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Ana Haber'de Tuna Öztunç şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki kez faiz indirimine gitti. Şu anda politika faizi yüzde 45 seviyesinde. Fakat yeni bir indirim daha bekliyor piyasalar. Kimine göre 750 baz puan indirecek Merkez Bankası, kimine göre 250 baz puan. Yıl sonuna ilişkin de gelecek son noktaya dair tahminler de var. Gelecekteki tahminleri bir tarafa bırakalım; mevcut şu anki haliyle olan politika faiz oranlarıyla güncellenen konut kredilerine bakalım.

Konut kredileri de değişti. Konut kredileri de politika faizinin düşmesiyle bir miktar düştü. Ama hala müşteri yani vatandaş yani tüketici pek de rağbet etmiyor. Öyle ki ortaya koyulan resmi verilere bakarsak da dibe vurmuş durumda. Peki, neden? Nedeni şu; vatandaş temkinli, vatandaş kendine göre bir strateji belirlemiş, yüzde 2'lik bir eşik var, onu bekliyor vatandaş krediyi almak için, yani konut kredisini.

"YAPILAN BİR ANKETTE TÜKETİCİLERİN YÜZDE 2 VE ALTINDAKİ ORANLARDA HAREKETE GEÇECEĞİ GÖRÜLÜYOR"

Konut kredileri yavaşladı, tüketici yüzde 2'yi bekliyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indiriminin ardından en düşük konut kredisi 120 ay vadede 2,79 ve 60 ay vadede 2,84 olarak gerçekleşti. BDDK verilerine göre konut kredilerinde 10-17 Ocak haftasında önceki haftalara göre sınırlı artış gerçekleşti. Konut kredisi hacmi 516 milyar liradan 517.75 milyar liraya çıktı. 1,75 milyar liralık bu artış son 13 haftanın da en düşük kredi talebi oldu. Vatandaşın beklentisi yapılan bir ankette tüketicilerin yüzde 2 ve altındaki oranlarda harekete geçeceği görülüyor. Ne zaman konut kredisi kullanırsınız... Faiz oranı yüzde 2'nin altında olursa diyenlerin oranı yüzde 48,9, yüzde 1,5'un altında olursa ben kredi kullanırım diyenlerin oranı yüzde 80, yüzde 1'in altında olursa kredi kullanırım diyenlerin oranı yüzde 100. Bu yüzde 100'lük kesim haklı. Yani yüzde 1'in altında olduğu zamanki dönemler oldu Türkiye'de, konut almak mesele değildi yani, bir şekilde maaşlı insanlar, memuruydu, işçisiydi konut kredisi çekiyordu, 10 yılda yavaş yavaş zorluk çekmeden ödüyordu, 10 yıl sonra ev sahibi oluyordu. Ama gel de şimdi yüzde 2,7'lerle bilmem nelerle nasıl sen kredi çekeceksin? Bak orada yüzde 2,79. Çok yüksek meblağlar bunlar.

Dolayısıyla vatandaş öncelikle yüzde 48'i yüzde 2'nin altına inmesini bekliyor. Yüzde 1,5'un altına inmesini bekleyen yüzde 80'lik bir bölüm var, bir de yüzde 1'in altına inmesini bekleyen yüzde 100'lük bir bölüm var. Ev sahibi olmak çok hayatidir, barınma en elzem ihtiyaçlardan biridir. Bu ülkede insanlar çalışıyor, 25 yıl, 26 yıl, 27 yıl çalışıyor, çalışıyor, emekli oluyor ve aldığı emekli ikramiyesi de bırakın ev almayı, evin peşinatını bile karşılayamıyor. Şimdi, harcanmış bir hayat aslında, yazık olmuş bir hayat bu. Bu konut alınabilmesinin yolu nedir? Bu faizlerin olabildiğince inmesiyle mümkündür. Faizler inerse emeklisi de ikramiyesiyle alabilir, normal çalışan vatandaş da alabilir.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ VE AYLIK TAKSİTLER

500 bin TL kredinin geri ödemesi 60 ay vade ile aylık taksit 17 bin 452 TL, 120 aya böldüğünüzde 14 bin 483 TL. Asgari ücret 22 bin 500 TL. Toplam geri ödeme 60 ay olursa 1 milyon 61 bin TL ve 120 ay olursa 1 milyon 753 bin TL oluyor.

1 milyon TL kredinin geri ödemesi 60 ay vade olursa aylık taksit 34 bin 903 TL, 120 ay vadeye böldüğünüzde 28 bin 966 TL'ye iniyor. Toplam geri ödeme 60 ay vadede 2 milyon 110 bin TL, 120 ay vadeyle çekmişseniz geri ödeyeceğiniz miktar 3 milyon 493 bin TL'ye yükseliyor. 1 milyon TL ya, 1 milyon TL kredinin en düşük taksidi 28 bin 966 TL. Ortalama ev kirası bu. Şu anda 1 milyon TL ile hangi evi alıyorsun, alamıyorsun.

1 milyon TL kredi çekip ev sahibi olabilmen için mutlaka köşede 1 milyon, 2 milyon liranın olması gerekiyor ki 1 milyon da çekip 3 milyon liraya böyle mütevazı 100 metrekarelik mütevazı bir semtte ev alabilesiniz"