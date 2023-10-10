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Konut satışında yeni dönem! 1 Kasım'da başlıyor, artık...

10.10.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Hükümet emlaktaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. 1 Kasım'dan itibaren emlak satışlarına e-Devlet üzerinden bir şart getirilecek. Kimlik doğrulamayla birlikte sahte ilanların önüne geçilerek piyasada yapılan fiyat manipülasyonlarını önlemek amaçlanıyor.

Konut satışında yeni dönem! 1 Kasım'da başlıyor, artık...

Emlak satışına kimlik doğrulaması geliyor. Artık olmayan konut ilanı koyarak fahiş fiyatlarla piyasa yükseltilemeyecek. Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o taşınmazın sahibi olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda yakını olarak girenler de e-Devlet üzerinden doğrulanabilecek.

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SAHTE İLANLAR BİRER BİRER DÜŞÜRÜLECEK

e-Devlet üzerinden kurulacak kimlik doğrulamayla sahte ilanlar sistemden birer birer düşürülecek.

"HEM HAKLARINIZ KORUNMUŞ OLACAK..."

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek. Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. e-devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız. " dedi.

CEZA YAĞDI

ATV Haber'in haberine göre Ticaret Bakanlığı işi bir hayli sıkı tutuyor. Son bir ayda ilanları fahiş olarak yükselten ve piyasayı manipüle edenlere ceza yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet emlak

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