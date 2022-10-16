Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi! Bir yılda yüzde 199 arttı

Türkiye'de konut fiyatları her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yakından takip ediliyor. Ev ve arsa fiyatları da 2022 yılındaki yüksek enflasyondan nasibini aldı. Bazı bölgelerde ev fiyatları yüzde 200 arttı. Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki hareketli olması da yabancı yatırımcıyı konut anlamında Türkiye'ye çekti. Bu da fiyatların daha da artmasına sebep oldu.

ZİRVE RUSLARIN OLDU

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra iki ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye gelmesi hem kiraları hem de ev fiyatlarını artırdı. 9 aylık sürece bakılırsa yabancıların konut sahibi olma oranının eylül ayında düştüğü görülüyor. Ancak yaşanan bu düşüşe rağmen Türkiye'den en çok ev alanlar yine Rus vatandaşları oldu.

KAÇ EV SATILDI?

Türkiye'de eylül ayında toplam 113 bin 402 konut satıldı. TÜİK verilerine göre; Rusya vatandaşları Türkiye’den 1196 konut satın alarak yabancıya yapılan satışlarda başı çekti.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisi görülüyor. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış var.

BİR YILDA YÜZDE 200 ARTTI

Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti.

Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi.

Yılın 9 ayında İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanya vatandaşları 2 bin 58, Kazakistanlılar 2 bin 45, Afganistanlılar 1.487, Kuveytliler 1.318, Yemenliler 1.045, ABD'liler ise 1.032 adet konut aldı.

