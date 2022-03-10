Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel faiz oranları

Garanti BBVA, ING, TEB gibi birçok banka vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Geri ödemeler 36 aya kadar yükseliyor. Ödeme süresi arttıkça bankaya ödenmesi gereken kredinin tutarı artıyor. Değişen faiz oranlarıyla sunulan kredi imkanlarını 100.000 TL üzerinden değerlendirerek haberimizde derledik. İşte güncel faiz oranları.

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA'da konut kredisini 100.000 TL üzerinden hesaplayacak ve vadeyi 10 yıl (120 ay) seçenek olursak faiz yüzde 2,02'ye, aylık taksit 2.221,57 TL'ye ve toplam ödeme tutarı 268.863,40 TL'ye denk geliyor.

Garanti BBVA taşıt kredisinde 100.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade ile ödeme durumunda faiz oranı yüzde 2,27 olarak karşımıza çıkıyor. Aylık taksit 4.393,72 TL ve toplam ödeme 158.698,92 TL oluyor.



ING FAİZ ORANLARI

ING'den '3 Ay Ertelemeli Kredi' 100.000 TL kredi alındığında ve vade 12 ay (1 yıl) olarak seçildiğinde faiz oranı yüzde 1,99 oluyor. Aylık taksit 9.682,72 TL'ye ve toplam ödeme 116.692,64 TL'ye denk geliyor.

TEB FAİZ ORANLARI

TEB'den alınan 12 ay vade ile 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi yüzde 1,85 oluyor. Aylık taksit 9.584,18 TL, yıllık ödeme ise 115.510,16 TL oluyor.



AKBANK KONUT VE TAŞIT KREDİSİ

Akbank'tan 100.000 TL'lik alınan taşıt kredisi 12 ay vade ile ödendiğinde faiz yüzde 1,75 oluyor ve aylık taksit 19.028,26 TL, toplam ödeme 19.028,26 TL oluyor.

Akbank'tan alınan 100.000 TL'lik konut kredisi 12 ay vade ile ödendiğinde faiz oranı yüzde 1,80 olup aylık taksit 9.340,20 TL, toplam ödeme 114.387,14 TL oluyor. (Tüm rakamlar 100.000 TL üzerinden hesaplanmıştır.)

KUVEYTTÜRK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyttürk'ten 100.000 TL'lik 12 ay vade ile taşıt kredisi alındığında kar payı yüzde 1,88 oluyor ve aylık taksit 9.605,25 TL, toplam ödeme 115.763,00 TL oluyor.

