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Konutta 'ucuz ev' oyunu! “Tabiri caizse çatır çatır evler satılıyor”

14.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış vatandaşları ‘ucuz ev’ arayışına sokarken dolandırıcı emlakçılar boş durmadı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yetki belgesiz emlakçılara dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ayrıca fiyatlarda yaşanan yükselişe rağmen konut satışlarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Aşa, “Tabiri caizse çatır çatır evler satılıyor” dedi.

Konutta 'ucuz ev' oyunu! “Tabiri caizse çatır çatır evler satılıyor”

İnşaat maliyetlerindeki artış ve arz–talep dengesinin bozulması kira fiyatlarını neredeyse 3’e kat arttı. Piyasada yeterinde konut üretilemezken, ucuz konut arayışlarını sürdüren vatandaşlar dolandırıcı emlakçıların tuzağına düşüyor.
Bazı kişiler, yetki belgesi olmamasına karşın ‘bir masa bir sandalye’ ile açtıkları ofislerde emlakçılığa soyundu. Hem ev sahiplerini hem de alıcıları mağdur eden bu kişiler, 'elimizde uygun satılık ve kiralık daireler var' diyerek piyasaya çıkmaya ve insanları kandırmaya devam ediyor. İnsanlardan kaporaları alan ‘dolandırıcı emlakçılar’ ardından da sırra kadem basıyor.

Ne göç, ne maliyet! Kira fiyatları 3'e katlandı! İşte artışın arkasındaki gerçek sebep...Ne göç, ne maliyet! Kira fiyatları 3'e katlandı! İşte artışın arkasındaki gerçek sebep...

YASA 2018 YILINDA ÇIKTI AMA…

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu noktada vatandaşları uyararak yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışılmaması uyarısında bulundu. Aşa, Emlakçılık Yasası’nın 2018 yılında çıktığını, bu yasa ile beraber artık herkesin emlakçı olmasının yasaklandığını belirterek, “Yasaya göre belli kriterleri taşıyan ve mesleki yetki belgesi olan kişiler emlakçılık yapabiliyor. Ancak yeterli denetim olmadığı için hala ayakçısı, tokatçısı elini kolunu sallaya sallaya ‘bir masa ve bir sandalye’ ile emlakçılık yapabiliyor” dedi.

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KOMİSYON ÖDEMEKTEN KAÇMAYIN

Vatandaşlardan yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışılmamasını isteyen Aşa, “Halkımız, elindeki 3-5 kuruş parayı dolandırıcılara kaptırmasın” uyarısında bulundu. Sadece suçun ‘dolandırıcı emlakçılarda olmadığını da ifade eden Aşa şunları söyledi:
“Bazı vatandaşlar 3 kuruşluk komisyon ödememek için dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Sonra da ‘dolandırıldım’ diyerek savcılığın yolunu tutuyor. Bu işi doğru yapan, yetki belgesi olan emlakçılarla çalışsınlar. Legal olarak çalışan emlakçı hata yapmaz. Emlakçılara vergi levhan ya da kaydın var mı diye sorulmalı. Yoksa ellerindeki 3-5 kuruş da buhar olup uçar.”

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FİYAT YÜKSEK AMA SATIŞ VAR

Fiyatlarda yaşanan yükselişe rağmen konut satışlarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Aşa, “Biz ‘kimse bu rakamlara ev almaz’ dedikçe, birileri gelip fiyata bakmadan konutu alıp gidiyor. Tabiri caizse çatır çatır evler satılıyor. Bunun esas sebebi yeterince konut üretilememesi. Özellikle yaşanan depremlerin ardından yeni konut projelerine ilgi çok fazla. Yeni proje çıkınca insanlar hemen oraya akın ediyor” şeklinde konuştu.

MÜTEAHHİT MALİYETİ TUTTURAMIYOR

Yeni konut yapılamamasının en önemli nedeninin müteahhitlerin maliyet hesabı yapamamasından kaynaklandığını dile getiren Aşa, “Dövizde dalgalanma yaşandığı için müteahhitler önünü görüp maliyeti tutturamıyor. İnşaata başlamak istiyorlar, ancak maliyetlerin nereye kadar yükseleceğini bilemiyorlar. Arsa fiyatları da 3,5-4 kat arttı. Eskiden 100 bin liralık konuta 100 bin lira da arsa maliyeti ilave ediliyordu. Ancak bugün müteahhit önünü göremiyor. Önemli olan doların değeri değil, belli bir seviyede durması. Bu gerçekleşirse yeni projeler hızla gündeme gelebilir” diye konuştu.

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“KENTSEL DÖNÜŞÜM YAVAŞ İLERLİYOR”

Nizameddin Aşa, bazı belediyelerin ruhsat vermemesi nedeniyle kentsel dönüşümün yavaş ilerlediğini iddia etti. Dönüşüme giren binaların 3 ay içinde boşaltıldığını, ancak 1 yıl geçmesine rağmen inşaat ruhsatının alınamadığını kaydeden Aşa, “Bu konuda belediyelerin inisiyatif alması gerekiyor. 15 bin bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Her binada 10 daire olsa, ruhsat verilmediği için 150 bin mağdur insan söz konusu. Bu binalar bir an önce yapılmalı ve insanlar konutlarına dönmeli” şeklinde konuştu. (YENİŞAFAK)


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