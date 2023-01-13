Konuttaki kampanyalar rüzgarı tersine çevirdi! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Hükümet, vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için sıfır konut ve ikinci el konut için kampanya düzenleneceği açıkladı. Sıfır konutta 0,69 faizli kredi oranı uygulanacağı belirtilirken ikinci el konutlarla ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Konutlarla ilgili peş peşe kampanyaların ardından İstanbul'un birçok bölgesinde ya kira fiyatları sabit kaldı ya da birkaç bin TL aşağıya geriledi.

KİRA FİYATLARI ETKİLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının sıfır ev ve ikinci el konutlara yönelik kampanya açıklaması kiralık ev fiyatlarını da etkiledi. Vatandaşlar yüksek kiralar karşısında 'Kira ödemek yerine ev alırım' diye düşünmeye başladı. Böyle olunca İstanbul'da ya kiralar sabitlendi ya da birkaç bin lira aşağıya çekildi.

İSTANBUL'DA BİRÇOK BÖLGEDE EV FİYATLARI DÜŞTÜ

Show Haber'in haberine göre İstanbul'da son haftalarda kiralık ev ilanı artmaya başladı. Bazı evlerin kiraları düştü. Beşiktaş'ta 20 bin TL'den ilana koyulan evin kira fiyatı 16 bin TL'ye kadar düştü. Emlakçılar eskisi kadar kiralık evlere talebin olmadığını söyledi. Bahçeşehir, Kadıköy ve Ümraniye'de de durumun aynı olduğu belirtildi. Konut kampanyalarının başlamasıyla birlikte yüzde 10-15 civarında bir düşüşün olacağı aktarıldı.





