SON DAKİKA | Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! Borçlanma telaşı ilan sayılarını artırdı, ellerinde ne varsa satışa çıkardılar

Son dakika: Milyonların merakla beklediği EYT'nin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı olmadığını açıkladı EYT'de 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Vatandaşları şimdiden eksik prim borçlarını tamamlama telaşı sardı. Askerlik ve doğum borçlanması yaparak primlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar ilan sayfalarında evlerini, arabalarını ve tarlalarını satışa çıkarmış durumda.

ELLERİNDE NE VARSA SATIŞA ÇIKARDILAR

İlan sayfalarını bedelli bekleyenlerden sonra şimdi de EYT'liler doldurmaya başladı. Borçlanma için paraya ihtiyacı olanlar tarladan arabaya ellerinde ne varsa satışa çıkardı. İlan sayfalarından birinin arama kısmına EYT yazınca çok sayıda ilan çıktı. İlandaki numaralar arandığında kimi vatandaşlar askerlik, kimi vatandaşlar doğum borçlanması için ev, tarla veya arabasını sattığını söyledi.

İŞTE BORÇLANMA BEDELLERİ

Show TV'nin haberne göre EYT için şartlar arasında 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamak ve 5000 prim günü yer alıyor. Eksik primi olanlar ise askerlik ve doğum borçlanması yapıyor. 2023 için 12 aylık askerlik borçlanmasının bedeli en az 38 bin 430, 18 aylık borçlanmanın bedeli ise 57 bin 662 TL. Bir çocuk için doğum borçlanmasının bedeli 2 yıl için en az 76 bin 861 TL. 2 çocuk için 4 yıl borçlanmanın bedeli ise 2023'te en az 153 bin 722 TL oldu.

