Konya'da 500 milyon liralık vurgun: Devleti dolandırdı, yurt dışına kaçtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Konya'nın Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait depoyu yıllık 40 milyon lira bedelle kiraladı. Erkan T., deposunda TMO'ya ait 40 ton hububatı sattı. Piyasa değeri 500 milyon lira olan hububatı satan Erkan T.'nin daha sonra bankalardan yüksek miktarda kredi çekerek Romanya'ya kaçtığı öne sürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılırken, soruşturma kapsamında 9 depo çalışanı gözaltına alındı.

TMO, Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait lisanslı depoyu, yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödeyerek bölgedeki çiftçilerin ürettiği arpa, buğday ve mısırı depoladı.

Konya da 500 milyon liralık vurgun: Devleti dolandırdı, yurt dışına kaçtı 1

RAKAMLAR UYUŞMADI, DEPO SAHİBİNE ULAŞILAMADI

Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimlerinde, TMO tarafından bildirilen hububat miktarı ile depodaki miktarın uyuşmadığı belirlendi. Depo sahibi Erkan T.'ye de ulaşılamayınca durum polise bildirildi.

Konya da 500 milyon liralık vurgun: Devleti dolandırdı, yurt dışına kaçtı 2

TMO'NUN TESLİM ETTİĞİ HUBUBATI SATMIŞ! DEĞERİ 500 MİLYON LİRA

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası çalışma başlattı. Erkan T.'nin, TMO'nun teslim ettiği hububatın yaklaşık 40 tonunu sattığı, bu miktarın piyasa değerinin de yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi.

Konya da 500 milyon liralık vurgun: Devleti dolandırdı, yurt dışına kaçtı 3

BANKALARDAN DA KREDİ ÇEKMİŞ! ROMANYA'YA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Hububatları sattıktan sonra bankalardan da yüksek miktarlarda kredi çeken ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin Romanya'ya kaçtığı öne sürüldü.

9 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya Toprak Mahsulleri Ofisi devlet yurt dışı
En Çok Aranan Haberler

