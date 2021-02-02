Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili TCDD yetkilileriyle toplantı yapıldığını ifade ederek, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini, yenilikçi demir yolu reformuyla ülkeyi demir ağlarla ördüklerini kaydetti.

'200 KİLOMETRE HIZA UYGUN İNŞA EDİLECEK'

Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi'yle, Mersin-Adana arasının 4 hatlı hale getirilerek hızlı tren ve banliyö trenleri için ek kapasite oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edileceğini belirtti.

Karaismailoğlu, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılmasının planlandığını bildirerek, "Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.