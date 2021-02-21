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Konya'nın çehresi sanayi dönüşümüyle değişecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2021 12:10 | Son Güncelleme

Konya'da çevre ve gürültü kirliliği oluşturan Eski Sanayi ve Karatay Sanayisi şehrin merkezinden kaldırılarak şehrin dışına taşınıyor. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistin uğrak yeri Konya artık daha çevreci ve gürültüden uzak modern şehir olacak. Taşınacak sanayilerdeki binlerce kiracı esnaf ise dükkan sahibi olma fırsatını yakalayacak.

Konya'nın çehresi sanayi dönüşümüyle değişecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılacak Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olan yeni sanayi alanı 2 milyon 80 bin metrekareye inşa edilecek. Yeni sanayinin geçen pazartesi günü düzenlenen temel atma töreninde katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehrin bin yıllık tarihi dokusuna yakışmayan ve şehrin silüetini bozan eski sanayimizi dev bir projeyle modern bir görünüme kavuşturulduğunu belirtmişti.

KONYA’YA YENİ BİR SANAYİ ALANI KAZANDIRIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlandıktan sonra Konya Yeni Sanayi Sitesine 2 bin 690 esnafı yerleştireceklerini ifade etti. Altay, “Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinde çalışıp özellikle oto tamirciliğinde çalışan 2 bin 690 esnafımızı yeni sanayi sitesine yerleştirmiş olacağız. Özellikle kiracılarımız hak sahipliği elde etmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Projemizi gerçekleştirmeye katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Konya Yeni Sanayi 2 milyon 80 bin metrekarelik bir alanda kurulacak; 2 bin 690 işyeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak. Parkları, yeşil alanları, eğitim alanlarıyla birlikte Konya’ya yeni bir sanayi alanı kazandırıyoruz“ diye konuştu.

KİRACI ESNAF İŞ YERİ SAHİBİ OLUYOR

Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla Konya’da yeni bir şehir meydanı ve yeni bir proje alanı oluşturulacağını belirterek, şunları söyledi:

''Özellikle kiracılarımızın bütüncül olarak taşınması ve TOKİ aracılığıyla uzun vadede işyeri sahibi olmaları bu dönüşümün en önemli artılarından birisi. Eski Sanayi alanımız Konya’ya hizmet etmekten çok uzaktı. Özellikle Konya’da önemli bir çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bir alanı ortadan kaldırıyoruz. Bir Konya Modeli Belediyecilik örneği olarak da mevcutta bulunan 2 bin 850 esnafımızın 2 bin 550’sini taşımış oluyoruz. Böylece yüzde 90 bir başarı ortaya çıkmış oldu. Konyalı esnafa da ben teşekkür ediyorum.”

Esnaflardan Rıza Sergin, “Burada müşterilerimize tam anlamıyla hitap edemiyoruz. Araçlar çoğaldı. Sanayilerimiz küçük gelmeye başladı. Gelen müşteriler de sanayinin çok dar olduğunu söylüyorlar” dedi.

2000 yılından itibaren sanayide hizmet verdiğini ifade eden Mevlüt Durgut, ''Gelen müşterilerimizin şikayetleri; darlık, sokaklardan geçememe, Konya’ya yakışmayan sanayi sitesiydi. Yapılacak Yeni Sanayi Sitemiz bizleri hem kiracılıktan kurtaracak hem de işyeri sahibi yapacak. Gelen müşterilerimize daha iyi hizmet sunmaktan mutluluk duyacağız “ diye konuştu.

Ali Kemerci ise, yeni sanayi sitesinin kurulmasının iyi olduğunu dile getirerek, ''Biz yıllardır kiracıyız. Kiracılara yönelik yapılan sistem olduğu için kendi işyerimiz olacak. Çok güzel bir sistem. Planlı bir şekilde yapıldığı için Konya Yeni Sanayi Sitemizin marka sanayi sitesi olacağından eminiz ” şeklinde konuştu.

16 yıldır sanayide esnaflık yaptığını hatırlatan Ramazan Oğlakcı, mevcut sanayi sitesinin yollarının dar ve park sorunu olduğunu belirterek, '' Müşterilerimiz geldiği zaman ağırlayabileceğimiz mekanımız yoktu. Yeni Sanayi Sitemizde daha geniş dükkanlarda çalışacağız. Park sorunu ortadan kalkacak.” dedi.

Derviş İriş ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz. Çabaladılar, bugünlere geldi. Yeni dükkanlarımızın temeli atıldı.''dedi.

(DHA)

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