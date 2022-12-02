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Konya TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Konya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

02.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Konya Merkez projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 2 bin 891 konut sahibini bulacak. Konya TOKİ kura çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Konya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

Konya TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Konya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Konya Merkez kurası bugün çekiliyor. Saat 10:00'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Konya TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Konya Merkez TOKİ kura sonuçları belli oldu mı? İşte tüm detaylar...

Konya TOKİ2

**KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Konya Merkez TOKİ kura çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Konya TOKİ

KONYA MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları canlı yayınının hemen ardından kurumun internet sitesinde açıklanacak.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ

7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut
1 Aralık 2022:Karaman 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut
2-7 Aralık 2022:Konya 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın 850 konut
7 Aralık 2022:Karabük 899 konut

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