Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Edinilen bilgilere göre Döndü K., hak sahiplerinin isimlerini ödeme listelerine doğru şekilde yazdı ancak IBAN bilgisi olarak annesi H.K.’ya ait banka hesabını ekledi.

HEM TOGG HEM DE EV ALDI

Bu yöntemle milyonlarca lirayı sistematik şekilde üzerine geçiren Döndü K.’nın zimmetine geçirdiği parayla bir TOGG T10X dâhil iki araç, iki ev ve çeşitli taşınmazlar satın aldığı öğrenildi.

ANNESİNİN ADINA ALDI

İç denetim sürecinde usulsüzlükleri tespit eden KOSKİ yetkilileri durumu savcılığa bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Döndü K., Konya Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken tüm mal varlığına da el konuldu.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Döndü K., suçlamaları kabul ederek “Çocuklarım mağdur, tahliyemi istiyorum. Zararımı da karşılamak istiyorum” dedi. Ancak mahkeme, “nitelikli zimmet” suçundan Döndü K.’yı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.