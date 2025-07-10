FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Konya’da belediyeye bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü’nde yaşanan büyük zimmet skandalı kamuoyunda şok etkisi yarattı. Kurumun muhasebe personeli Döndü K.’nın, 2020 ile 2024 yılları arasında vatandaşlara ait depozito ücretlerini usulsüz şekilde annesinin banka hesabına aktardığı ortaya çıktı. Yapılan iç denetim sonucu zimmete geçirilen miktarın 14 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Edinilen bilgilere göre Döndü K., hak sahiplerinin isimlerini ödeme listelerine doğru şekilde yazdı ancak IBAN bilgisi olarak annesi H.K.’ya ait banka hesabını ekledi.

HEM TOGG HEM DE EV ALDI

Bu yöntemle milyonlarca lirayı sistematik şekilde üzerine geçiren Döndü K.’nın zimmetine geçirdiği parayla bir TOGG T10X dâhil iki araç, iki ev ve çeşitli taşınmazlar satın aldığı öğrenildi.

ANNESİNİN ADINA ALDI

İç denetim sürecinde usulsüzlükleri tespit eden KOSKİ yetkilileri durumu savcılığa bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Döndü K., Konya Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken tüm mal varlığına da el konuldu.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Döndü K., suçlamaları kabul ederek “Çocuklarım mağdur, tahliyemi istiyorum. Zararımı da karşılamak istiyorum” dedi. Ancak mahkeme, “nitelikli zimmet” suçundan Döndü K.’yı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
rüşvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Manavgat Belediyesi'ne operasyon... İfadesi ortaya çıktı: Yakınlarını işe aldırmış, tüm usulsüzlükleri not almış!

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama 'Daha az getiri sağlayacak'

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama 'Daha az getiri sağlayacak'

Rekabet Kurumu'ndan Google'a 355 milyon TL’lik dev ceza!

Rekabet Kurumu'ndan Google'a 355 milyon TL’lik dev ceza!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.