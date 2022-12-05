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'Koop bakkal' dönemi! 6 ilde başladı, indirimli satılacak

05.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakkallar için yeni dönem başladı. Mahalle bakkalları bundan böyle 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılacak. Bu uygulama ile vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

'Koop bakkal' dönemi! 6 ilde başladı, indirimli satılacak

Zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı. Vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi amacıyla 6 ilde proje hayata geçti. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılacak. Bu anlama Tokat’ta belirlenen koop bakkalların raflarında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı. Bakkallar ise ürünleri raflarına dizerek müşterisine hizmet vermeye başladı. Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, il merkezinde 5 koop bakkalın tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşın hizmetine sunmaya başladığını söyledi. Başkan Kaya, bu sayının yılsonuna kadar 30’a ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, “Bugün çok mutluyuz, bismillah dedik. Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5’i faaliyetine başladı.

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'UYGUN FİYATA ALINABİLECEK'

Artık mahalle sakinleri ayaklarının dibinde, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güveniliri olan esnaftan kaliteli ürünü uygun fiyata alacak. Fiyat aralığında uçurum olan ürünler dengelenmiş olacak. Burada her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Abartalı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Buda mahalle sakinleri için çok sevindirici bir gelişme oldu” dedi.

Bakkal esnaflarından Adem Sönmez, gıda ürünlerindeki fiyat artışına karşı devletin uygulamaya koyduğu koop bakkal uygulamasında yer almak istediklerini belirterek, “Ürünler geldi, raflarımıza yerleştiriyoruz. Bizlerde devletimizin yanında olarak yanında olacağız. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal tarım kredi kooperatifi market

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