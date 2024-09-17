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Koop-İş Sendikası'dan LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek... Eğitimde fırsat eşitliği için büyük adım

17.09.2024 13:12
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TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, dijital eğitim platformu olan bir site ile anlaşarak üyelerinin çocuklarına LGS ve YKS eğitimi vermeye başladı. Ücretsiz olarak çocukları sınava hazırladıkları bu sistemde Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "En iyi yatırım, eğitim yapılan yatırımdır" diyerek bu desteğe devam edileceğini ifade etti.

Koop-İş Sendikası'dan LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek... Eğitimde fırsat eşitliği için büyük adım

TÜRK-İŞ'e bağlı olan Koop-İş Sendikası 81 ilde bulunan 120 bin üyesinin çocuklarına eğitim alanında destek vermeye devam ediyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak dijital eğitim desteği vermeye başlayan sendika ailelere ekonomik olara büyük bir katkı sunuyor.

AA-20240915-35647086-35647082-KOOPIS_SENDIKASINDAN_UYELERIN_COCUKLARINA_DIJITAL_EGITIM_DESTEGI

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK HEDEF

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, üyelerine ücret artışı ve diğer kazanımlarının yanında sosyal sendikacılık anlayışıyla da katkılar sağladıklarını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Fakat eğitim harcamaları, ailelerin bütçelerinde önemli bir kalemi oluşturuyor. Bunu göz önünde bulundurarak üyelerimizin eğitim harcamalarına katkıda bulunmak için harekete geçtik. Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle yaptığımız işbirliğiyle üyelerimizin çocuklarına dijital eğitim desteği vermeye başladık. Çağımızın gerekliliği olan bu eğitim metodu hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Hesaplamalarımıza göre, 80 bine yakın üyemizin 5. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören tüm çocukları yapay zeka destekli bu uygulamadan yararlanacak. Burada amacımız, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak"

Koop-İş Sendikası üyesi Emrah Güz, Milli Eğitim Bakanlığında işçi statüsünde çalıştığını belirterek, 13 yıldır Koop-İş Sendikası'na üye olduğunu söyledi. Üç çocuğunun olduğunu ve üçünün de eğitim gördüğünü vurgulayan Güz, dershane ve özel kurs ücretlerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

AA-20240915-35647086-35647081-KOOPIS_SENDIKASINDAN_UYELERIN_COCUKLARINA_DIJITAL_EGITIM_DESTEGI

ÖĞRENCİLER BU DURUMDAN MEMNUN

Sendikanın sağladığı dijital eğitim desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Güz, uygulamanın çocuklarının eğitimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Emrah Güz'ün kızı Eylül Güz ise 10. sınıfta eğitimine devam ettiğini belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanmaya şimdiden başladım. Bu uygulama, derslerime katkı sağlayacak. Üniversitede hukuk fakültesi okuyup, savcı olmak istiyorum. Uygulama sayesinde istediğim her yerde ders çalışıp, eksiklerimi telafi edebileceğim. Bu çok güzel bir olanak" dedi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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lgs türk iş yks
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