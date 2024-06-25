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Köprü geçiş ücretlerine yeni zam kapıda! CHP’li isimden ‘temmuz zammı’ iddiası

25.06.2024 08:47
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Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi işletmeleri özel şirketlerde olan köprü ve otoyollarla ilgili CHP’li isimden tartışma yaratacak bir iddia geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam geleceğini öne sürdü.

Köprü geçiş ücretlerine yeni zam kapıda! CHP’li isimden ‘temmuz zammı’ iddiası

Hazine’nin Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde sadece yılın ilk yarısı için işletmeci firmalara ödediği tutar 18 milyar lirayı aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’dan ise özel işletmelerin yönettiği köprü ve otoyollarla ilgili “İktidar şirketlerin kur kaybını dert edindi. Dolarları üç beş şirkete aktarmaya devam ediyor” dedi.

‘TEMMUZ’DA GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANACAK’ İDDİASI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Hazine’nin, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirten Yavuzyılmaz, “Temmuz’da geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor” diye konuştu.

“1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü’nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 740 TL, Avrasya Tüneli’nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 180 TL olacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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