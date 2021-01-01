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Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2021 16:29 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi.

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyollarda 2021 yılında uygulanacak ücret tarifelerini açıkladı. KGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

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Osmangazi Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 188,65 TL’den 236 TL’ye, otobüsler için 224 TL’den 280 TL’ye, kamyonlar için 297,10 TL’den 371,50 TL’ye, TIR'lar için 374,90 TL’den 468,50 TL’ye, motosikletler için 82,55 TL’den 103 TL’ye yükseldi.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti 21,90 TL’den 27,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 29,10 TL’den 36,50 TL’ye, otobüsler için 54,10 TL’den 67,50 TL’ye, kamyonlar için 137,30 TL’den 171,50 TL’ye, TIR'lar için 170,80 TL’den 213,50 TL’ye, motosikletler için 15,35 TL’den 19,90 TL’ye yükseldi.

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