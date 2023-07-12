KÖPRÜ OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: Köprü otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? FSM,15 Temmuz, Osmangazi köprü ücreti

KDV'deki artış sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Konuya dair açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafınan yapıldı. Hafif ticari otomobiller ile geçiş yapanlar 11 TL, motosikletler ile karşıya geçenler 3 TL 50 kuruş ödeyecekler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü sık kullanmak durumunda olanlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte gelen zam sonrası 2023 köprü otoyol geçiş ücretleri...
köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışı kgm tarafından zam olarak yansıtıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti otomobil için tek tön 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi.