KÖPRÜ OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: Köprü otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? FSM,15 Temmuz, Osmangazi köprü ücreti

KDV'deki artış sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Konuya dair açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafınan yapıldı. Hafif ticari otomobiller ile geçiş yapanlar 11 TL, motosikletler ile karşıya geçenler 3 TL 50 kuruş ödeyecekler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü sık kullanmak durumunda olanlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte gelen zam sonrası 2023 köprü otoyol geçiş ücretleri...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023

köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışı kgm tarafından zam olarak yansıtıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti otomobil için tek tön 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi.

