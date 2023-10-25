Köprü ve otoyol geçiş ertelendi mi? 15 Temmuz ve FSM köprü geçiş ödemeleri iade mi edilecek?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin geçtiğimiz gün açıklama yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zammın iptal edildiğini duyurdu. İşte, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin yapılan o açıklama...

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu.

Gece yarısı itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam iptal edildi. Bugün alınan ücretler iade edilecek.

BUGÜN ALINAN ÜCRETLER İADE EDİLECEK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." dedi.



