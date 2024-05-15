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Köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti: Bakan Şimşek artışın enflasyona etkisini açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 14:02
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Bakan Şimşek, köprü ve otoyollara gelen zamlarla ilgili olarak, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti: Bakan Şimşek artışın enflasyona etkisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyollara yapılan zamların ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz" olarak belirtti.

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Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.

Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.


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otoyol köprü
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