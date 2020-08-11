Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşüyor mu? Altın ne olacak?

Altın fiyatları konusunda yaşanan hızlı gelişmeler herkesin altın ne olacak sorusunu sormasına neden oldu. Yeni haftayla beraber yaşanan düşüşler nedeniyle altın neden düşüyor konusu da araştırılıyor. Altın destekli borsa fonu yatırımcılarının soluklanması ve finans piyasasında havanın iyileşmesiyle beraber altının ons fiyatı 2,000 dolar altına indi. Altın ne kadar düşer sorusuna yanıt aranırken altın; Mayıs ayından beri en uzun günlük düşüş serisini yapmaya yöneldi. Peki, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar... Altın neden düştü? Doların değer kaybetmesi ve ABD’de reel faizlerindeki düşüş desteğiyle beraber geçtiğimiz hafta bütün zamanların en yüksek seviyesini gören altın geri çekildi. Altın destekli EFT’lerdeki altın varlıkları; rekor zirvede başlamış olan düşüşü ikinci günde de devam ettirdi. Altın fiyatları neden düşüyor sorusu vatandaşlar tarafından sorulurken konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, aşı geldi ve altındaki volatilite düştü ifadesini kullandı.

Altın fiyatları düşecek mi? Paksoy, herkesin merak ettiği altın fiyatları düşer mi sorusuyla alakalı değerlendirmelerini aktardı. Özellikle korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi sorusuna yanıt olabilecek yorumlarda bulundu. Aşının kalıcı olması halinde virüs ile alakalı fiyatlamalarda normalleşmenin başlayacağını belirten Paksoy; 2085’lere kadar yükselenen altında 2150-2250 hedeflerin olduğunu belirtti. Altın düşer mi noktasında 1980’lere, 1960’lara geldiğini vurgulayan Paksoy; bir önceki tepe noktası olan 1921’lere doğru hareketin olabileceğini beklediğini dile getirdi. Kararın orada verileceğini söyleyen Paksoy, aşı ve aşıların DSÖ tarafında onaylanması halinde pandemi ile alakalı sürecin de yavaşça yumuşatılmaya başlanmasıyla geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini ekledi. Altın yükselecek mi? Altın fiyatları ile alakalı olarak vatandaşlar uzman altın yorumları ve değerlendirmelerini araştırıyor. Bloomberg Fokus programının konuğu olan Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam da altın fiyatları artacak mı ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. Altın fiyatları ile ilgili olarak daha daha yukarı yukarı yönlü gidecek alanın olduğunu belirten Erlam, ABD dolarının güçlenmesinin altını 2000 dolardan aşağıya çektiğini aktardı. Ancak bu durumla alakalı olarak geçici olabileceği ifadelerini kullanan Erlam, altının iyi bir şekilde desteklenmeye devam edeceği görüşüne sahip olduğunu belirtti. Altın fiyatları düşüşte mi noktasında kısa vadede 1900’lere doğru çekilme yaşansa dahi bunun endişe verecek bir işaret olmayacağını sandığını ifade etti.