Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşüyor mu? Altın ne olacak?

Altın fiyatları konusunda yaşanan hızlı gelişmeler herkesin altın ne olacak sorusunu sormasına neden oldu. Yeni haftayla beraber yaşanan düşüşler nedeniyle altın neden düşüyor konusu da araştırılıyor. Altın destekli borsa fonu yatırımcılarının soluklanması ve finans piyasasında havanın iyileşmesiyle beraber altının ons fiyatı 2,000 dolar altına indi. Altın ne kadar düşer sorusuna yanıt aranırken altın; Mayıs ayından beri en uzun günlük düşüş serisini yapmaya yöneldi. Peki, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar...
Doların değer kaybetmesi ve ABD’de reel faizlerindeki düşüş desteğiyle beraber geçtiğimiz hafta bütün zamanların en yüksek seviyesini gören altın geri çekildi. Altın destekli EFT’lerdeki altın varlıkları; rekor zirvede başlamış olan düşüşü ikinci günde de devam ettirdi. Altın fiyatları neden düşüyor sorusu vatandaşlar tarafından sorulurken konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, aşı geldi ve altındaki volatilite düştü ifadesini kullandı.
Paksoy, herkesin merak ettiği altın fiyatları düşer mi sorusuyla alakalı değerlendirmelerini aktardı. Özellikle korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi sorusuna yanıt olabilecek yorumlarda bulundu. Aşının kalıcı olması halinde virüs ile alakalı fiyatlamalarda normalleşmenin başlayacağını belirten Paksoy; 2085’lere kadar yükselenen altında 2150-2250 hedeflerin olduğunu belirtti. Altın düşer mi noktasında 1980’lere, 1960’lara geldiğini vurgulayan Paksoy; bir önceki tepe noktası olan 1921’lere doğru hareketin olabileceğini beklediğini dile getirdi. Kararın orada verileceğini söyleyen Paksoy, aşı ve aşıların DSÖ tarafında onaylanması halinde pandemi ile alakalı sürecin de yavaşça yumuşatılmaya başlanmasıyla geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini ekledi.
Altın fiyatları ile alakalı olarak vatandaşlar uzman altın yorumları ve değerlendirmelerini araştırıyor. Bloomberg Fokus programının konuğu olan Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam da altın fiyatları artacak mı ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. Altın fiyatları ile ilgili olarak daha daha yukarı yukarı yönlü gidecek alanın olduğunu belirten Erlam, ABD dolarının güçlenmesinin altını 2000 dolardan aşağıya çektiğini aktardı. Ancak bu durumla alakalı olarak geçici olabileceği ifadelerini kullanan Erlam, altının iyi bir şekilde desteklenmeye devam edeceği görüşüne sahip olduğunu belirtti. Altın fiyatları düşüşte mi noktasında kısa vadede 1900’lere doğru çekilme yaşansa dahi bunun endişe verecek bir işaret olmayacağını sandığını ifade etti.
Özellikle Rusya’dan gelen Korona aşısı haberinden sonra vatandaşlar uzmanların altın yorum ve görüşlerini merak eden vatandaşlar, altının yaşayacağı hareketleri araştırıyor. Altın fiyatları yorumlar ve değerlendirmeler konusunda önceki günlerde Bloomberg’e konuşan İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, aşı ve altın ilişkisine değinmişti. Yetkililerin aşının bulunup uygulanmaya geçilmesiyle alakalı 6 aylık bir süreç olduğunu dile getirdiğini aktaran Yıldırımtürk, altın üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını zannetmediğini belirtmişti.
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve Amerikan seçimlerinin sonucunun belli olmaması gerekçeleriyle altına düzeltme gelebileceğini ama sert düşüşler beklemediğini aktarmıştı. Tamamen dış piyasalarındaki tedirginlikten gelen gerekçeler nedeniyle 1950 dolarlara doğru geri çekilmenin olabileceğini ama 2100 dolarlara doğru toparlanmanın da şaşırtıcı olmayacağını ifade etmişti. Şimdi vatandaşlar kısa ve uzun vadede altın ne olur sorusuna yanıt arıyor. Altın ne zaman alınır sorusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.
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