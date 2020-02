Koronavirüs Asya’da ekonomik büyümeyi yavaşlatacak

Çin’deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Wuttke'ye göre koronavirüsün olumsuz etkisi tahmin edilenden çok daha büyük olacak.Ekonomistler koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in komşularında ekonomik konjonktürün zayıflayacağını öngörüyor. Reuters haber ajansının 77 uzman arasında yaptığı ankete göre koronavirüs, Asya ülkelerinde 2020’nin ilk çeyreğinde ekonomiyi belirgin bir biçimde frenleyecek ve hatta ekonomik küçülmeye neden olacak.

Ekonomistler Avustralya, Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Tayland’da da yıllardır görülen en kötü ekonomik büyüme rakamlarının kaydedileceğini öngörüyor. Salgından en az Endonezya ekonomisinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Rabobank analistlerinden Michael Every, Asya-Pasifik bölgesinde durumun değiştiğini belirtti. Every, başta sadece Çin’in koronavirüs salgınından etkileneceği tahmin edilirken komşu ülkelerde de virüse yakalanan insanların sayısının artması üzerine durumun artık farklı olduğunu söyledi. Every "Muhtemelen sonuçlar, 2003 yılındaki SARS salgınından ziyade 2008 ve 2009 yıllarındaki küresel mali krizin sonuçlarına benzeyecek" dedi.