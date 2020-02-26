FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs Asya’da ekonomik büyümeyi yavaşlatacak

Koronavirüs Asya’da ekonomik büyümeyi yavaşlatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ekonomistler koronavirüsün yayılması nedeniyle Asya'da ekonomik küçülmenin yaşanacağını öngörüyor.

Koronavirüs Asya’da ekonomik büyümeyi yavaşlatacak

Çin’deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Wuttke'ye göre koronavirüsün olumsuz etkisi tahmin edilenden çok daha büyük olacak.Ekonomistler koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in komşularında ekonomik konjonktürün zayıflayacağını öngörüyor. Reuters haber ajansının 77 uzman arasında yaptığı ankete göre koronavirüs, Asya ülkelerinde 2020’nin ilk çeyreğinde ekonomiyi belirgin bir biçimde frenleyecek ve hatta ekonomik küçülmeye neden olacak.

Ekonomistler Avustralya, Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Tayland’da da yıllardır görülen en kötü ekonomik büyüme rakamlarının kaydedileceğini öngörüyor. Salgından en az Endonezya ekonomisinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Rabobank analistlerinden Michael Every, Asya-Pasifik bölgesinde durumun değiştiğini belirtti. Every, başta sadece Çin’in koronavirüs salgınından etkileneceği tahmin edilirken komşu ülkelerde de virüse yakalanan insanların sayısının artması üzerine durumun artık farklı olduğunu söyledi. Every "Muhtemelen sonuçlar, 2003 yılındaki SARS salgınından ziyade 2008 ve 2009 yıllarındaki küresel mali krizin sonuçlarına benzeyecek" dedi.

Ekonomistler birçok ülkede ekonomik durumun ise yılın ikinci çeyreğinde düzeleceği tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte ekonomik büyümenin yılın toplamı açısından bir ay önce yapılan tahminlerin gerisinde kalacağı konusunda hemfikirler.

Wuttke: Orta ölçekli firmaları iflasa sürükleniyor

Çin’deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Jörg Wuttke de yeni koronavirüsün ekonomik sonuçlarının "birçoklarının tahmin ettiğinden daha büyük boyutta" olacağını söyledi.

Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta "Bana her taraftan yardım çığlıkları geliyor" diyen Wuttke, Çin’de faaliyet gösteren birçok orta ölçekli işletmenin iflasa sürüklendiğini söyledi. Söz konusu firmaların haftalardır gelir elde edemediğini belirten Wuttke "Büyük şirketler için bu bir sorun teşkil etmiyor. Ancak birçok orta ölçekli firma daha şimdiden zora girmiş durumda" diye konuştu.

Wuttke Çin'deki durumun Avrupa'da da bazı ürünlerin tedariki konusunda sorun yaratacağını belirtti. Cosco ve Maersk gibi büyük gemicilik işletmelerinin son 4 haftada 70 konteyner gemisini limandan çıkartmadığını belirten Wuttke, birkaç hafta sonra Çin'den Avrupa'ya gelen gemilerin sayısının da azalacağını belirtti. Wuttke mart ayından itibaren bilhassa ilaç branşında sorun yaşanabileceğini söyledi.

Reuters, AFP / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdıKoronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Koronavirüs en çok onları vurdu! Zamlı satılıyor

Koronavirüs en çok onları vurdu! Zamlı satılıyor

İmzalar atıldı! Türkiye'de üretilecek

İmzalar atıldı! Türkiye'de üretilecek

Orada konut fiyatları uçuşa geçti

Orada konut fiyatları uçuşa geçti

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

'Torba teklif' 10 bin gazinin yüzünü güldürecek

'Torba teklif' 10 bin gazinin yüzünü güldürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 783 yatırım teşvik belgesi ile tarihimizin rekorunu kırdık

Bakan açıkladı: Rekor kırıldı

Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

'30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm'

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.