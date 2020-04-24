Koronavirüs dolayısıyla fındığa olan talep arttı! Kilosu 25 lirayı gördü

Dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye, bu ürünün ihracatında da dünya lideri konumunda bulunuyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındıkta Türkiye, yılda ortalama 500 bin ton üretim yaparken iç piyasalarda da son dönemlerde hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs dolayısıyla evlerine çekilen insanların kuru yemişlere taleplerinin artmasının ardından, fındık fiyatında da hareketlenme yaşandı. Kabuklu fındığın kilosu serbest piyasada 25 lirayı gördü.

Fındık Analisti Ekonomist Bilal Can Yahşi yaptığı açıklamada, “Bölgemizde fındık ekonomik olarak çok önemli bir üründür. Özellikle Samsun, Ordu ve Giresun bölgesinde en önemli gelir kaynağı fındıktır. Geçtiğimiz hasat döneminde fındık 16 TL’den fiyat açmıştı. Bununla birlikte 15 Ekim tarihinde Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin fındığını 17 TL’den satın almaya başlamıştı. Şu anda fındık fiyatı 25 TL’yi buldu. Dünya üzerindeki iklimsel değişmelerden kaynaklı don olaylarının olması nedeniyle ünümüzdeki hasat döneminde fındığın az olacağı düşünülmekte, bu nedenle fındık fiyatlarında artış gözlendi. Bununla birlikte İtalya ve dünyadaki diğer fındık üreticisi olan ülkelerde 2019 yılında fındığın az olması Türkiye’deki fındık talebini arttırdı. Ayrıca içinde bulunduğumuz kovid-19 salgını nedeniyle İtalya’da fındık üreticileri tarlalarıyla ilgilenememekte. Bu da gelecek sezondaki fındık için olumsuzluğa neden olacak" dedi.