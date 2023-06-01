Koronavirüs döneminde kesilen maske cezalarına iade! Detaylar netleşti: 309 milyon lira geri verilecek

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu. Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ÖDENMEYEN BORÇLARI DA İPTAL

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

AYM'DEN "İADE" KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.



