FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs döneminde kesilen maske cezalarına iade! Detaylar netleşti: 309 milyon lira geri verilecek

Koronavirüs döneminde kesilen maske cezalarına iade! Detaylar netleşti: 309 milyon lira geri verilecek

01.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi koronavirüs salgını döneminde maske yasağına uymayanların ödediği cezaların geri iade edileceğine ilişkin karar almıştı. İade edilecek cezaların toplam tutarı netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.

Koronavirüs döneminde kesilen maske cezalarına iade! Detaylar netleşti: 309 milyon lira geri verilecek

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu. Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ÖDENMEYEN BORÇLARI DA İPTAL

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

AYM'DEN "İADE" KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta ‘4 Haziran’ bekleyişi!Akaryakıtta ‘4 Haziran’ bekleyişi!
Emlak ve çevre vergisi birinci taksit ödemesinde son günEmlak ve çevre vergisi birinci taksit ödemesinde son gün
Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi! Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!
Anahtar Kelimeler:
Ceza koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

Merkez Bankası başkanlığına 3 aday!

Merkez Bankası başkanlığına 3 aday!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.