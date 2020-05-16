FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs etkisinde tatil sezonu açılıyor... 5 bin TL'ye de var 12 bin TL'ye de

Koronavirüs etkisinde tatil sezonu açılıyor... 5 bin TL'ye de var 12 bin TL'ye de

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2020 08:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde, 5 günlük tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden, ortalama olarak butik otele 5 bin TL, 5 yıldızlı otele 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkıyor.

Koronavirüs etkisinde tatil sezonu açılıyor... 5 bin TL'ye de var 12 bin TL'ye de

Koronavirüsle mücadelede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat kapsamında normalleşme sürerken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladı. Yazlıkları olmayan vatandaşlar, alternatif seçeneklere yöneldi. Buna göre, turizmciler İzmir'in Çeşme ilçesinde de tatil rezervasyonları almaya başladı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bu yıl fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını kaydederek, "Geçen yılki fiyatların üzerine enflasyonu koyduk ve bu şekilde devam etme kararı aldık. Turizm Bakanlığı'nın da bu yönde önerileri vardı. Fiyat odaklı çalışılmaması ve aksiyon olması istendi ve biz de görüş birliğine vardık" dedi.

ÇEŞİTLİ TATİL SEÇENEKLERİ

Demir, ebeveynler ve 2 çocuklu, 4 kişilik bir ailenin butik otelde kalması durumunda, bunun gecelik fiyatının 1000 ila 1200 TL arasında değişeceğini belirterek, "Bu fiyata kahvaltı da dahildir. Bir geniş oda ya da iki odada kalırlar. Eğer 5 yıldızlı bir otelde kalırsa, bunun fiyatı iki katına doğru çıkıyor, yani 2 bin ile 2 bin 200 ile arasında değişiyor, bu fiyat kahvaltı ve akşam yemeğini de içeriyor. Eğer bu aile, bir villa kiralamayı düşünürse, bunun fiyatı da 2 bin 3 bin TL arasında, ortalama 2 bin 500 TL diyebiliriz" dedi.

Dolayısıyla, İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 gün tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden, ortalama olarak butik otele 5 bin TL, 5 yıldızlı otele 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkıyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Swap ve swap anlaşması nedir? Swap ve swap anlaşması nedir?
İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

Otobüs biletlerindeki tavan fiyat açıklaması

Otobüs biletlerindeki tavan fiyat açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzole tatil tercihi, yat rezervasyonlarını artırdı

Tatilde korona etkisi... Yat rezervasyonları arttı

Bakan'dan otobüs biletlerindeki tavan fiyatlara ilişkin açıklama

Otobüs biletlerindeki tavan fiyat açıklaması

Swap ve swap anlaşması nedir? Swap anlaşması ne işe yarar?

Swap ve swap anlaşması nedir?

Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Bakan müjdeyi verdi! Filyos Projesi yıl sonunda hayata geçiyor

İkinci Abdülhamid döneminde planlanmıştı

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.