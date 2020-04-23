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Koronavirüs hurma satışlarını etkiledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de koronavirüs salgını, ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurmada satışları olumsuz etkiledi. Esnaf Bekir Özer, "Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu" dedi.

Koronavirüs hurma satışlarını etkiledi

Koronavirüs salgını, Ramazan ayına 2 gün kala hurma satışı yapan esnafın işlerini olumsuz etkiledi. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde hurma satışı yapan Bekir Özer, koronavirüs nedeniyle sektörlerinin etkilendiğini söyledi. Vatandaşların hurma alırken bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini belirten Özer, "Koronavirüsün etkilendiği ilk sektör biz olduk. Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın alması için fiyatları tabandan tutuyoruz ki insanlar hurma yiyebilsin ve bağışıklığını güçlendirebilsin. İnsanların hurma alırken kafasında soru işareti oluyor. Birkaç müşterimiz 'Bu hurma ne zaman geldi' gibi sorular soruyor. Hurma 10'uncu ayda çıktığı için Ekim 2019'un mahsulüdür. Hurmalarda herhangi bir problem yok. İnsanların bu yönden kafalarının rahat olmasını tercih ediyoruz. Gelen müşterilerimize de bunu anlatıyoruz" diye konuştu.

'BİR İNSAN SADECE ET YİYEREK YAŞAYAMAZ'

Vatandaşların hurma alabilmesi için fiyatları minimum seviyeye indirdiklerini kaydeden Özer, "Hurmalarımız 20 TL'den başlayarak 30 TL'ye kadar çıkıyor. İnsanlar talep etsin diye fiyatları minimum seviyeye indirdik; ama virüs bizim satışlarımızı etkiledi. İnsanların daha organik şeyleri tercih etmesini isteriz. Bir insan sadece et yiyerek ve ekmek yiyerek yaşayamaz. Bir insan sadece Medine hurması yiyerek bir ömür boyu yaşayabilir. İnsanlara tavsiyemiz hurmayı bol bol tüketmeleridir. Yurtdışından geliyor diye bir şüpheye kapılmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hurma satışları, koronavirüs,

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