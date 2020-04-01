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Koronavirüs ihtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredilerinde yüzde 15 artışa neden oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla nakit akışı bozulan şirketler ve vatandaşlar bankaların açıkladığı destek paketlerinden faydalanmak için harekete geçti. Salgının kredi piyasalarına ilk etkilerini incelendi.

Koronavirüs ihtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredilerinde yüzde 15 artışa neden oldu

Koronavirüs sebebiyle ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmek amacıyla finans sektörü yeni önlemler almaya devam ediyor. Topyekün mücadele kapsamında bankalar da kredi borçlarında erteleme, ödemesiz dönem, yapılandırma ve ek kredi limitleri de dahil olmak üzere birçok destek paketini devreye aldı. Bu dönemde arama motorları üzerinden ‘kredi erteleme’ aramalarında 100 kat artış gözlemlendi. Koronavirüsün kredi piyasalarına ilk etkilerini analiz edildi. İncelemeye göre; Mart ayının ilk haftasına göre(2-8 Mart), geçtiğimiz hafta (23-29 Mart) online kredi başvurularında dikkat çekici değişimler yaşandı. İhtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredi başvurularında yüzde 15 artış yaşanırken konut kredilerinde ise başvurular yüzde 30 düştü.

Kredi borç erteleme kararı ihtiyaç kredisine talebi artırdı

Araştırmaya göre borç erteleme kararlarının ardından endişelerin artarak devam ettiği piyasalarda vatandaşlar olası senaryolara karşı ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bunun sonucunda Mart ayının ilk haftasına göre online ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 50 arttı. İhtiyaç kredilerinde bu hafta itibariyle faiz oranları yüzde 0,99 ile yüzde 1,79 arasında dalgalanırken, ortalama faiz oranı ise 1,39 seviyesinde.

Konut alımı için açıklanan destek piyasayı hareketlendirmedi

Salgına karşı açıklanan ilk destek paketinde 500 bin liranın altındaki konutlar için kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarılarak asgari peşinat yüzde 10’a düşürülmüştü. Bu kararın özellikle konut kredisi tarafında bir hareketliliğe yol açmadığı görüldü. Hesapkurdu.com’un analizine göre geçtiğimiz hafta konut kredisi başvuru oranları yüzde 30 düşüş gösterdi.
Edinilen bilgilere göre salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özellikle kişisel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ediyor. Sosyal izolasyon hassasiyeti çocuklu ailelerde öne çıkarken, özel araçla seyehat beklentisi ekonominin genel anlamda duraksamasına rağmen taşıt kredi başvurularını yüzde 15 artırdı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kredi, koronavirüs,

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