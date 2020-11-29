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Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını çekme karavana olan ilgiyi artırırken, satışların yüzde 100 yükselmesini sağladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayda 15 karavan üretimi yapan firma, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı

Koronavirüs, dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına alırken, salgından etkilenmemek için kendini izole etmek isteyen vatandaşlar karavana talep göstermeye başladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çekme karavan üretimi yapan firma, aylık 15 karavan üretmesine rağmen, gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Fiyatı 60 bin TL'den başlayan karavanların satışının yüzde 100 arttığını dile getiren firma yetkilisi Orhan Yılmaz, artan taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

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Koronavirüsle birlikte insanlarda tatil anlayışının değişmesinin talebin artmasına neden olduğunu dile getiren Yılmaz, "Rutin imalatımız yıllardır devam ediyor ama koronavirüsten dolayı talep daha da arttı. Virüs sayesinde insanların tatil anlayışı değişti. Doğayı keşfetmeye başladılar. Birçok insan kişisel tatile yönelmeye başladı. Alternatif olarak karavan ve çadır tatili birçok insanın düşüncesinde yer etti. Daha önceleri insanların hayali olan bu karavanlar, virüsle birlikte artık yaşamın içerisinde yer almaya başladı. Karavan talebinde şu an yüzde 100 bir artış var" diye konuştu.

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Eleman sıkıntısı çektiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fiyatlarımız 60 bin TL'den başlıyor, kişilerin istediğine göre yukarıya doğru çıkıyor. 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik olmak üzere 3 tip karavan imal ediyoruz. Taleplere elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Sektörün en büyük sıkıntısı nitelikli eleman sıkıntısı. Gelen talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Şu an aylık 15 karavan imal ediyoruz."

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DHA

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