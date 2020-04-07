Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı

Okan Tambay, Kahramanmaraş Teknokent'te yeni bir yemek siparişi uygulaması geliştirdi. Tambay, 'Duube' ismini verdiği uygulamayı ocak ayında hizmete aldı. Pilot il olarak seçtiği Kahramanmaraş'ta hem restoranlardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gören Duube'ye diğer illeri de dahil etmek için çalışmalarını yürüten Tambay, uygulamaya şubat ayında marketleri de dahil etti. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadan uygulama sayesinde market alışverişini cep telefonuyla yapmaya başlarken, koronavirüsle birlikte online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı. 'SİPARİŞLER YÜZDE 1000'İ BULDU'



Uygulama üzerinden verilen siparişler marketlerin ya da Duube'nin araçlarıyla müşteriye ulaştırılırken, son gelen yasaklarla birlikte siparişlerin artması nedeniyle zaman zaman bazı siparişlerin adrese tesliminde gecikmeler de yaşanabiliyor. Adresin markete olan uzaklığına göre siparişlerde 3-7 lira arasında bir servis ücreti alındığını beliren Okan Tambay, "Halkımız online alışverişe aslında biraz yabancıydı ama virüsten sonra yüzde 1000'leri buldu, online market siparişlerinde yüzde 1000 artış sağlandı. Şu an talepler aşırı yoğun, araç takviyesi yapıyoruz, market takviyesi yapıyoruz. Bu sürece elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz hem çocuklu ailelerimizin hem de yaşlılarımızın dışarıya çıkmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Sağlık yönünde artısı var. Sonuçta dışarı çıkmıyor, hastaysa bir başka arkadaşına ya da insanlara bulaştırmıyor. Evinden ürünleri görerek sipariş veriyor. Herhangi bir yanlışlık, bir unutma veya son kullanma tarihi olduğunda zaten hemen değişiklik yapabiliyoruz. Aslında evde durması kendisi için arttı" diye konuştu.

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Duube'yi restoranlar için yaptıklarını ancak marketi da dahil ettiklerini belirten Tambay, şöyle devam etti: "Bu koronavirüs olmasından dolayı da süreci biraz hızlandırdık, aşırı talepler geldiği için. Biz zaten süreç içerisinde 2 tane marketle başlamıştık. Şu an 6-7 taneye çıkardık ilimizde bu sayıyı ve onları sisteme dahil etme için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer illerden de talep var şu anda. Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Malatya'da önümüzdeki hafta başlayacağız. Şu an bu şehirlerdeki marketlerin ürünlerinin sisteme işlenmesi devam ediyor. Van ve Ankara'daki marketlerden de talep var ve giderek bu süreç yoğunlaşıyor. Yer yer siparişleri götürmekte yoğunluktan dolayı sorunlar oluşabiliyor ama sürecin artık tamamen online'a geçtiğini düşünüyoruz. Bir girişim başlatmıştık ve pilot bölge olarak Kahramanmaraş'tı ve daha sonraki süreçte tüm Türkiye'ye başlayacaktık. Süreç tamamen bizim tarafımızda olumlu oldu ama virüsün yayılması nedeniyle de halkımız için kötü bir durum söz konusu oldu."