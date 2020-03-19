Koronavirüs salgını Anzer Poleni’ne ilgiyi arttırdı

Korona virüs vakaları nedeniyle Anzer Poleni satışlarının arttığını, taleplere karşılık vermeye çalıştıklarını dile getiren S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Ülkemizde Korona virüsün çıkmasıyla beraber Anzer Balı ve Poleni’ne ilgi olmaya başladı. Tabi insanların doğal ve organik ürünlere yönelmesi, bizlerin de pazarladığı balların ve polenlerin organik ve doğal olması nedeniyle Anzer Balı ve Poleni’ne son günlerde yoğun bir ilgi oluyor. Satışlarımız baya bir arttı” dedi.

Anzer’de polen üretimi fazla olmadığı için ellerindeki stokların sınırlı olduğunu ve bu nedenle tüketicilere belli oranlarda polen gönderebildiklerini dile getiren Deniz “Biz yaylamızda fazla bir miktarda Anzer Poleni üretemiyoruz. O nedenle elimizdeki stoklarımız da kısıtlı. Elimizden geldiğince şuanda talepte bulunan müşterilerimize gramajını fazla tutmamak şartıyla göndereceğiz. Arı ürünlerinin en değerlilerinden bir tanesi de polendir. Polenin 6 gramı içindeki vitaminler bakımından 1 kasa elmayla eş değerdir. İnsanların bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek için poleni tüketmeyi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.