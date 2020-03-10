Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel makine imalatının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden pay edileceği yeni dönemde Türkiye'nin, makine sektörünün uluslararası itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Virüsün (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa gibi ülkeler bizden daha fazla makine satın aldı. Rusya'ya satılan makine miktarındaki artış yüzde 45'e yaklaştı. Bu artışın giderek yükselmesi muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

MAİB açıklamasına göre, makine sektörü şubat ayında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatı 2,9 milyar dolar olan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış sağladı.

Makine sanayinin yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa oldu. Makinecilerin Rusya'ya ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 36 arttı. Makine sektörünün çok ihraç ettiği ürünler soğutma makineleri ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat ve madencilik makineleri, tarım makineleri ve türbin turbojetlerde ihracat artışı yüzde 10'nun üzerine çıktı.