Koronavirüs salgını zenginlere yaradı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomileri dar boğazdan geçerken istihdam piyasasında kısa çalışma ödeneği ve işsizlik gündeme damga vurdu. Ancak salgından karlı çıkanlar da var.

Danışmanlık firması PwC ve İsviçre banksı UBS'in hazırladığı bir rapora göre Temmuz ayı sonu itibarıyla dünyadaki 2 bin 189 milyarderin toplam varlığı 10.2 trilyon dolara (8.7 milyar euro) yükselerek rekor kırdı. Bu rakam Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının iki katından fazlasına tekabül ediyor.

Rapora göre 2019 yılında toplam varlıklar 8.9 trilyon dolar seviyesindeydi. Son 25 yılda bu toplam varlık rakamının 10 kat arttığı belirtildi.

Raporda süper zenginlerin varlıklarındaki artışın nedenleri borsalarda yaşanan yükseliş ve yatırım yapılan teknoloji ile sağlık sektöründe yaşanan hızlı büyüme olarak gösterildi.

Milyarderlerin toplam varlıkları hesaplanırken hisse senedi ve şirket hissesi ile emlak, nakit ve lüks mallar hesap edilerek borçlar düşüldü.

Almanya’da milyarder sayısı arttı