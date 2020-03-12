Koronavirüs sonrası kolonya satışları fırladı! Dükkanda 5, internette 7 kat arttı

Tuncer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kolonyanın Türk kültürü açısından önemine işaret etti.

Eve ve iş yerine gelen misafire kolonya döküldüğünü, lokantadan ayrılan müşterinin kolonyayla uğurlandığını belirten Tuncer, "Evin küçük çocuğunun görevi misafire kolonya ikram etmekti. Okula giden öğrencinin alınacaklar listesine kolonya yazılırdı. Tüm tuvalet önlerinde kolonya olurdu. Şehirlerarası otobüslere binince muavin hemen kolonya dökerdi. Yurt dışındaki fuarlarda halen Türk şirketlerinin standlarında kolonya bulunur. Kalabalık ortamlarda sürekli kullanırdık. Kolonyanın çok önemli vazifesi vardı. Kolonyanın salgın hastalıklardan koruyucu özelliği farkında olmadan uygulanıyordu." diye konuştu.

Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Antibakteriyel sabunlarda dahi 'bakterileri yüzde 99,99 yok eder.' deniyor ancak burada söz konusu olan kaç bakteri, kaç bakteri türünü incelemişler. Son yaşadığımız Kovid-19 olayı virüsle ilgili ancak marketlerde antibakteriyel ürün kalmıyor. İnsanlar ürün alırken buna dikkat etmeli. Bakteri öldüren sabun, bu virüsü yok etmez. Bilinçli alışveriş yapılmalı. Kolonyanın ise içindeki alkolden ötürü daha fazla virüs ve bakteriye etkisi olduğu kesin. Sağlık ve bilim kurulu da bunu dile getirdi. El yıkanmalı, ardından eksik kalan hijyen rahatlıkla kolonyayla tamamlanabilir." ifadesini kullandı.