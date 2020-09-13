FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı

Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Denizli'de, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılan lavantanın hasadı, büyük ölçüde sona erdi. Rekolte ve kalite bakımından üreticinin yüzünü güldüren lavantanın yağına, pandemi döneminde ilginin de arttığı belirtildi.

Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı

Denizli'de kekiğe alternatif olarak üretimine başlanan lavanta bitkisinde hasat sona eriyor. Ürünleri olgunlaşan çiftçiler, biçme işlemi için tarım arazilerinde hummalı çalışma içine girdi. Mor rengiyle tarlalarda görsel şölen oluşturan lavantalar, el oraklarıyla biçiliyor. Demetler halinde toplanan lavantalar, tercihe göre kurumaya bırakılıyor ya da yaş olarak satılıyor.
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentin son dönemde lavanta üretiminde söz sahibi olmaya başladığını belirtti. Denizli'de yaklaşık 2 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını ifade eden Gemici, "Şehrimizde bu rakam katlanarak artmaya devam edecek. Lavantanın turizmini de burada yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Lavanta, kozmetik ve ilaç sanayi tarafından talep gören, mikrop kırıcı özelliği olan bir bitki. Lavanta yağına çok ciddi bir talep var. Koronavirüsle mücadele döneminde kekik ve lavantaya vatandaşlar çok sıcak bakıyor. Lavanta yağı, boğaz bölgesinde nefes darlığı çekenlere, öksürük, grip nezle gibi rahatsızlıklarına iyi geldiği görülüyor. Bu da vatandaşlar arasında bu bitkiye olan talebi arttırıyor. Lavanta hasadı sona eriyor. Bu yıl kilosu 3 lira satılıyor. Kurutulmuş lavantanın tohum kısmının kilosu ise 22-24 lira arasında alıcı buluyor" dedi.

e6720cef164e4ab69de85f4e38c1684e

GRAMI 2 LİRAYA SATILIYOR

Lavanta ve bu bitkinin yağını üreten Hüseyin Akkaya, koronavirüs nedeniyle ürünlerine yoğun bir talep olduğunu kaydederek, "Bölgemizde lavantadan eko turizmde de faydalanıyoruz. Mahallemizdeki lavanta bahçelerini yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Koronavirüs nedeniyle lavantaya olan ilgi arttı. Daha önce kurutulmuş lavantanın kilosunu 13-15 lira arasında satıyorduk. Bu yıl 22 liradan satıyoruz. Satışlarda bir patlama yaşandı. Lavanta suyu ve yağı mikroba virüse karşı çok faydalı" diye konuştu. Lavanta ve kekik üreticisi Mehmet Aksoy ise, lavanta yağının üretim aşamalarından bahsederek, "Demetler haline getirdiğimiz lavantaları kazana atıyoruz. 90 derece ısıda oluşan buhardan lavanta yağı yağ ve suyu elde ediyoruz. 1.5 saatte hazır hale geliyor. 25 kilogram yaş lavantadan 200 gram yağ elde ediyoruz. Gramı 2 liradan satılıyor. Yağlarımızın kalitesi çok iyi" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı?Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı?
BMW 2 Serisi fiyat listesi güncellendi!BMW 2 Serisi fiyat listesi güncellendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatlar 10 güne kadar yeniden yükselişe geçecek
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatlar 10 güne kadar yeniden yükselişe geçecek
Bakan Selçuk açıkladı: 10 milyonun üzerinde başvuru geldi
Bakan Selçuk açıkladı: 10 milyonun üzerinde başvuru geldi
Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı?
Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
’İş yerinde gönül ilişkisi yaşadı’ diye kıdem tazminatı vermeyen iş verene Yargıtay'dan kötü haber
Yargıtay'dan emsal karar! Ölen işçiye ’iş yerinde gönül ilişkisi yaşadı’ diye tazminat verilmedi...
Bakan Dönmez: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı? TSB'den BES açıklaması: “Herkesin kazandığı sistem”
Bireysel Emeklilik Sistemi mantıklı mı?
İzmir'de geliştirilen yerli antikor testi 50 ülkeye ihraç edildi
Türkiye'de yapıldı, 50 ülkeye satılıyor
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatlar 10 güne kadar yeniden yükselişe geçecek
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatlar 10 güne kadar yeniden yükselişe geçecek
Bakan Selçuk açıkladı: 10 milyonun üzerinde başvuru geldi
Bakan Selçuk açıkladı: 10 milyonun üzerinde başvuru geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.