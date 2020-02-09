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Koronavirüs Türkiye’nin aktariye sektörüne de etkiledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

İlk olarak Çin’de görülen, şimdiye kadar 28 ülkeye sıçrayan ve 600’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Türkiye’deki aktarları da etkiledi.

Koronavirüs Türkiye’nin aktariye sektörüne de etkiledi

Türkiye’ye gelen aktar ürünlerinin yaklaşık yüzde 80’i; Çin, Japonya, Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Singapur, Doğu Timor, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey Kore, Güney Kore ve Moğolistan’dan geliyor. Ancak geçtiğimiz ay ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde meydana gelen korona virüsü, bölgede üretilen birçok ürünün ihracatının durdurulması ya da azaltılmasına neden oldu.

Öte yandan, virüsün Türkiye’ye bulaşmasını engellemek için sınır kapısından girecek ürünler devlet tarafından gümrüklerdeki sıkı kontrol için uzun süre bekletiliyor. Gümrükte bekletilen ürünler arasında aktarda satılan ürünler de bulunuyor. Bu sebeple de hem ürünün az çıkması, hem de kapıda uzun süre beklemesi aktar piyasasında mal eksikliği oluşturuyor. Ülkenin aktariye ürünlerin stokları da azalırken, fiyatları da gün geçtikçe yükseliyor.

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"BAHARATLARIN YÜZDE 80'İ UZAK DOĞU KÖKENLİ BİTKİLER"

Yaklaşık 30 yıldır aktar sektöründe bulunan ve Eskişehir’de dükkanı olan Tuncay Tezcan, korona virüsünün sektördeki etkisini anlattı. Tuncay Tezcan, “Bitkilerin baharatların yüzde 80’i uzak doğu kökenli bitkiler. Bunlar da yurt dışından gelen ürünler olduğu için gümrükle, gemiyle geliyor. Gümrüklerde işlemler görüyor. Şu anda devletimiz hükümetimiz de oradan herhangi bir bulaşıcı rahatsızlık buralara taşınmasın diye ürünleri çok detaylı ve sıkı bir taramadan geçiriyor. Korona virüsünden Türk insanının sağlığını korumak için her türlü tedbiri almış durumdalar. Ürünler gümrükten çok sıkı denetimden geçiyor bu yüzden biz bazı ürünleri tedarik etmekte zorlanıyoruz ya da süreç uzuyor. Bu aslında iyi bir şey ama ürün az, talep fazla olduğu için bu durum fiyatları birazcık arttırıyor. Öte yandan, ürünlerimiz çoğunlukla dediğim gibi uzak doğu ülkelerinden geldiği için orada da yapılan ihracat azaldı. Bu durumda biz elimizde kalan ürünleri satıyoruz şimdilik. Ama durum böyle devam ediyorsa ülke genelinde aktariye ürünlerin fiyatı bir süre için olsa da yükselebilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
aktar, Çin, koronavirüs,

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