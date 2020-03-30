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Koronavirüse karşı propolis! Kilosu 2 bin liradan satılıyor (Propolis nedir?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

Muğla Türkiye’nin çam balı üretiminin yüzde 80'lik bölümünü karşılarken, Köyceğiz ilçesinde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Arıcılar, koronavirüs salgını nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin tüketilmesi için vatandaşa çağrı yaptı.

Koronavirüse karşı propolis! Kilosu 2 bin liradan satılıyor (Propolis nedir?)

Dünyada turizm ve mermer ihracatından sonra çam balı üretimi konusunda da önemli yere sahip olan Muğla, ülke genelindeki çam balı üretiminin yüzde 80'ini karşılıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren arıcılar, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Kilosu 2 bin liraya alıcı bulan propolis, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanları virüslere karşı koruyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ise az miktarda üretilen gerçek propolis yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor.

'EVDE KAL TÜRKİYE'M, HER GÜN BİR KAŞIK BAL YE TÜRKİYE'M'

Köyceğiz'de 32 yıldır arıcılık yapan Ramazan Özçakır (49), "Köyceğiz yeşilin, mavinin ve oksijenin bol olduğu bir ilçedir. Turizm yönünden potansiyeli yüksektir. Şirin ilçemizde 750 arıcı ailemizle sektöre katkı sağlamaya çalıyoruz. Muğla'nın en gözde olan balı, çam balıdır. Köyceğiz'in çam balının özelliği ikliminden dolayı antioksidandır. Glisemik değeri yüksektir. Şeker hastaları abartmamak kaydıyla balımızı kullanabilirler. Son zamanlarda hepimizin başına bela olan koronavirüsün boğazda takıldığı söyleniyor. Her gün bir kaşık Köyceğiz çam balı yiyerek virüsü önleyelim. Sloganımız 'Evde kal Türkiye'm, her gün bir kaşık bal ye Türkiye'm' diyoruz" dedi.

'PROPOLİS, DIŞARIDAN GELEN VİRÜSLERE KARŞI ANTİVİRALDİR'

Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlerine ilginin her geçen gün artığını belirten Özçakır, propolisin antibiyotik değeri yüksek bir ürün olduğunu belirtti. Özçakır şöyle devam etti:

"Propolis arının kendini muhafaza ettiği bir üründür. Kovanlara dışarıdan gelen haşereyi, soğuğu ve sıcağı dengeleyen antiseptik özelliği taşıyor. Propolisi biz ham olarak topluyoruz. Alkol ve su bazlı ya da zeytinyağı bazlı sıvı olarak da satışı yapılıyor. Dünyada şu anda propolis üzerine araştırmalar yapılıyor. Kanser hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını biliyoruz. Virüse karşı koruyucu özelliği de var. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Dışarıdan gelen virüslere karşı antiviraldir. Arının bütün ürünleri şifadır. Propolisin şu an ham halinin kilosu 2 bin lira civarında. Firmaların operasyonel maliyetlerine göre, fiyatlarda artış olabiliyor. Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlere ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Özçakır, propolisin ham halini sabahları aç karnına bir nohut büyüklüğünde çiğneyerek yutulmasını, sıvısının ise dil altı alınmasını tavsiye etti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
propolis, koronavirüs,

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