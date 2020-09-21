Koronavirüsle birlikte çörek otu fiyatı 3'e katladı

Türkiye’nin birçok yerinde yetişen, ciğerlere çok iyi gelen ve Korona virüs sürecinde de insanların daha çok talep gösterdiği çörek otu; ihracatta yükselişte. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre, çörek otu ihracatında geçen seneye oranla yaklaşık üç katlık bir yükseliş gerçekleşti. Dünyanın farklı yerlerindeki büyük ilaç şirketleri, ham mahsulleri Türkiye’den satın alarak ilaç haline getirip ciddi kârlar elde ediyor. Hem taleplerin, hem de ihracatın yükselişi; yurt içinde az ürün kalmasına sebebiyet verirken, fiyatlarda da üç katlık bir artış göze çarpıyor.

'HAM MAL BİZDEN UCUZA ALINIYOR, İŞLENİP YİNE BİZE PAHALITA SATILIYOR'

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre, çörek otuna en çok ilgiyi sırasıyla ABD, Almanya ve Fransa gösterdi. Geçen yıl bu denli bir talebin olmadığını ifade eden aktarcı Koray Özkılıç, Türkiye’nin ürünlerini ihraç ettiği için yurt içinde az ürün kaldığını ve bu nedenle fiyatlarda yükseliş yaşandığını ifade ediyor. Koray Özkılıç, “Geçen sene para etmeyen çörek otu bu sene değere bindi. Yabancı ülkelerden gelen çörek otunun ilaç yapımındaki değeri bizimki kadar yüksek değil. Bu da bizim topraklarımızın kalitesinden kaynaklanıyor. ‘Su akar, Türk bakar’ diye bir söz vardır. Bu böyle olmamalı. Biz dört mevsimi de görebilen bir ülkeyiz ve bunun kıymetini bilmemiz lazım. Vatanımızdaki imkânları, doğal verimlilikleri kullanmak bizim elimizde. Elin yabancısı büyük ve önemli markalarıyla gelip buradan kaliteli mahsulü uygun fiyata alıp, işleyip ilaç haline getiriyor ve sonra tüm dünyaya satıyor. Nefes darlığı için kullanılan pek çok ilaçta çörek otundan yararlanılıyor. Bu sayede bize oranla çok daha fazla kâr elde ediyorlar. Kapasitemizin farkında olup, verimliliklerimizi tam randımanlı kullanmamız gerekiyor“ diye konuştu.