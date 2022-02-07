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Koronavirüste 2026 detayı! Bu rakamlar her şeyi ortaya çıkardı…

07.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmada 2026 yılına kadar kanser ilacı satışlarının neredeyse iki katına çıkarak 320,6 milyar dolara ulaşacağı ve pazarın yüzde 22’sine yaklaşacağı ifade edildi. Aynı raporda koronavirüs aşılarına dair de çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Buna göre koronavirüs aşısının altın çağının 2026 yılına kadar sona ermesi bekleniyor...

Koronavirüste 2026 detayı! Bu rakamlar her şeyi ortaya çıkardı…

İnsanların yaşam sürelerini artırmasıyla birlikte kanser oranları da artıyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, 9 milyonu aşkın insanın bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Sadece ABD’de bu yıl için yaklaşık 983 bin 160 erkek, 934 bin 870 kadının kanser teşhisi alabileceği tahmin ediliyor.

Bu anlamda kanser tedavisi için harcanan paralar da katlanarak artış gösteriyor. Kanser ilaçları son derece pahalı olmasının yanında tedavi gören bir hasta için 100 bin doların üzerinde maliyet oluşturuyor. Dünya çapında kanser ilacı satışları şimdiden diğer ilaç sınıflarının satışlarından çok daha ileride ve bu ilaçlardan elde edilen gelirin 2026 yılına kadar daha da artması bekleniyor.

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Alman araştırma şirketi Statista’da yer alan verilere göre, 2026 yılına kadar kanser ilacı satışlarının neredeyse iki katına çıkarak 320,6 milyar dolara ulaşacağı ve pazarın yüzde 22’sine yaklaşacağı ifade ediliyor. Rakamların yüksek olması ise kanser tedavisini iyileştiren yeni ilaçların çıkması anlamına gelmesi olarak yorumlanıyor.
2026 itibariyle immünosupresanların (bağışıklık bastırıcı) 77 milyar dolar ile ikinci en büyük satışı olan ilaç sınıfı olması bekleniyor. Listenin üçüncü sırasında diyabet ilaçları yer alırken pazar payının 2026 yılında 55,7 milyar dolardan 68,4 milyar dolara yükseleceği belirtiliyor.

KORONAVİRÜS AŞISININ ALTIN ÇAĞI 2026’DA BİTECEK

Raporda en dikkat çeken detay ise koronavirüs ile daha da büyüyen aşı pazarı. Öyle ki koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi, Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki ederek Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yüzde 0,5'lik katkı sağlamıştı. Ancak raporda koronavirüs aşısının altın çağının 2026 yılına kadar sona ermesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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