KOSGEB, 300 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor! Şartlar ve gerekli belgeler...

KOSGEB; esnaflara, küçük işletmelere ve yeni girişimler kurmak isteyen vatandaşlara pek çok destek veriyordu. KOSGEB destekleri pandemi döneminde artırıldı ve daha değerli hale geldi. KOSGEB; KOBİ'lerin finansman problemlerini azaltmak, yerel üretimi desteklemek, istihdamı, üretim verimini ve ihracatı artırmak gibi amaçlarla sıfır faiz ve hibe desteği dağıtmaya başladı. Bu bağlamda, yeni bir işletme kurulurken harcanan tutarın yüzde 75'i oranında kredi alabilirsiniz. KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu talebinizi ileten KOBİ'ler -uygun bulunurlarsa- KOSGEB'le anlaşmalı bankalardan faizi ile beraber kredi çekiyor ancak faizi KOSGEB ödüyor. Sizin için KOSGEB faizsiz kredi başvuru koşullarını ve diğer detayları inceledik.

KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?