KOSGEB, 300 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor! Şartlar ve gerekli belgeler...

KOSGEB; esnaflara, küçük işletmelere ve yeni girişimler kurmak isteyen vatandaşlara pek çok destek veriyordu. KOSGEB destekleri pandemi döneminde artırıldı ve daha değerli hale geldi. KOSGEB; KOBİ'lerin finansman problemlerini azaltmak, yerel üretimi desteklemek, istihdamı, üretim verimini ve ihracatı artırmak gibi amaçlarla sıfır faiz ve hibe desteği dağıtmaya başladı. Bu bağlamda, yeni bir işletme kurulurken harcanan tutarın yüzde 75'i oranında kredi alabilirsiniz. KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu talebinizi ileten KOBİ'ler -uygun bulunurlarsa- KOSGEB'le anlaşmalı bankalardan faizi ile beraber kredi çekiyor ancak faizi KOSGEB ödüyor. Sizin için KOSGEB faizsiz kredi başvuru koşullarını ve diğer detayları inceledik.
KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
18 yaşını tamamlamış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmak
Kredi talep eden işletme sahiplerinin başka işlerden ticari gelir kazanmaması
KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimini almak ve girişimcilik sertifikası kazanmak
Bu eğitimde öğrendiğiniz şekilde bir işletme ya da işle ilgili detaylı bir iş planı sunmak
İşletmenin KOBİ niteliğini taşıması
Daha önce aynı sektörle alakalı KOSGEB desteği almamış olmak
Yakın akrabadan devralınan işletmeler, aile şirketleri vb. için başvurmuyor olmak
Başvuru tarihinde işletmenin faal olarak çalışması ve vergi kaydının bitmiş olması
Üniversitelerde verilen Genç Girişimci Geliştirme Programlarının mezunları da KOSGEB sıfır faizli kredi için başvuru yapabilir. Tamamlamaları gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
Girişimcilik sertifikası
İşletme sahiplerinin -ya da ortaklarının- kimlik kartları
İş planı
Vergi levhası
Açılış ruhsatı
Üretim ruhsatı
KOBİ beyannamesi
Oda kayıt belgesi
Ancak, bir kişinin kredi talebini ilettiği bankaya borcu varsa ya da kara listede ise, yukarıdaki başvuru şartlarının tamamını sağlasa da KOSGEB sıfır faizli kredi için başvuru yapamaz.
KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?
Bankaya başvuru yaparken yanınızda T.C. kimlik kartı fotokopisi, oda kayıt belgesi, ticaret sicil belgesi, vergi levhası, imza beyannamesi ve gerekli özel izin belgeleri olmalıdır. Anlaşmalı bankalar şu şekildedir:
Halk Bankası
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Akbank
Denizbank
Garanti BBVA
İş Bankası
QNB Finansbank
KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİNİN MİKTARI NE KADAR?
Kredi üst limiti 300 bin TL'dir. Kredi vadesi 48 aya kadardır ve 3 aylık periyotlara bölünür. Kredi ilk 12 ay ödenmez, gerekirse esnek ödeme yapılabilir. Taksiti siz ödersiniz, faizi KOSGEB öder.
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