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KOSGEB bu işleri yapanlara hibe veriyor! İşte o alanlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

KOSGEB’den destek almak için kurulan/kurulacak işletmenin güncel NACE kodlarının içinde yer alması ve işletme sahibinin veri tabanına kayıtlı olması gerekir. KOSGEB NACE kodları nelerdir? Desteklenen sektörler nelerdir? Veri tabanına nasıl kayıt olunur? Kimler KOSGEB desteklerinden yararlanabilir? İşte KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin güncel listesi…

KOSGEB bu işleri yapanlara hibe veriyor! İşte o alanlar

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 1990 yılında Türkiye ekonomisini güçlendirmek ve desteklemek için kurulan bir kamu kuruluşudur. KOSGEB yeni işletme kurmak isteyen ya da mevcut işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği ile maddi yardımlarda bulunur.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için işletmenin NACE kodunun desteklenen sektörler içinde yer alması gerekir. Aynı zamanda işletmeye ait genel bilgilerin KOSGEB veri tabanına da kayıtlı olması şartı da aranılır. KOSGEB’e verilen beyanlardan tamamen işletme sahipleri sorumludur ve bilgilerin yanlışlığından doğabilecek mali ya da hukuki süreçlere ait sorumluluk işletme sahibine verilir. Sonraki adımda ise; işletmenin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi için işletme sahiplerinden KOBİ beyannamesini doldurması istenir. Verilen beyannamenin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilir ve işletme hakkında bir karara bağlanır.

KOSGEB’in Destek Verdiği Sektörler Nelerdir?

  1. B KODU: Madencilik ve taş ocakçılığı
  2. C KODU: İmalat
  3. D KODU: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
  4. E KODU: Su temini, kanalizasyon yönetimi, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
  5. F KODU: İnşaat
  6. G KODU: Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
  7. H KODU: Ulaştırma veya depolama hizmetleri
  8. I KODU: Yiyecek, içecek hizmetleri ve konaklama
  9. J KODU: Bilgi ve iletişim teknolojileri
  10. M KODU: Bilimsel ve mesleki faaliyetler
  11. N KODU: İdari ve destek hizmeti veren firma ve kuruluşlar
  12. R KODU: Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri
  13. S KODU: Diğer hizmet faaliyetleri
  14. K KODU: Finans ve sigorta faaliyetleri, sigorta acenteleri

Belirlenen sektörler başlıklar halinde listelenmiştir. Bu başlıklarla bağlantılı olarak yüzlerce iş kolu vardır. KOSGEB NACE kodlarına uyan yeni işletme açmak ya da var olan işletmeyi geliştirmek için işletme sahiplerinin mutlaka KOSGEB Girişimcilik Eğitim Programlarına katılmaları gerekir. 32 saat süren eğitimi başarılı ile tamamlayanlara sertifika verilir. Bu sertifikanın ardından belirlen işletme odağında proje geliştirilir ve bu proje onaya sunulur. Projenin kabul edilmesiyle birlikte işletme kurulumu için faizsiz kredi ya da hibe desteği sunulur.

Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur?

KOSGEB’in desteklediği sektörleri incelemek veya desteklenen sektörlere ait işletmeler için talepte bulunmak isteyenlerin KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir. İnternet üzerinden birkaç kolay adımla kayıt işlemi tamamlanabilir:

  • KOSGEB’in resmi web sitesine giriş yapın.
  • Ana sayfayı açtıktan sonra ekranın sağ tarafında bulunan “e-Hizmetler” bölümüne tıklamalısınız.
  • Açılan sayfa üzerinde yazan “KOSGEB’e kayıtlı değilseniz tıklayınız” sekmeye basmalısınız.
  • Ardından ise işletme kayıt, organizatör kayıt ve AR-Ge girişimci kayıt seçenekleri ekranda belirlenir.
  • İşletme kayıt için; başvur sekmesine basılması gerekir. ‘İşletme Kayıt’ alanına giriş yapmak için Vergi/T.C. Kimlik No ve İşe Başlama tarihi alanını doldurduktan sonra ‘Giriş’ butonuna tıklamalısınız.
  • Karşınıza çıkan iletişi bilgilerine ait boşluklar doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
  • İletişim bilgileri kontrol edildikten sonra, ‘KOSGEB Müdürlüğünüzü Seçiniz’ kısmından bağlı olmak istenilen birimi seçip Kaydet butonuna tıklamalısınız.
  • Bütün bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde eklendikten sonra; incelenmesi için form KOSGEB’e yönlendirilir.


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KOSGEB, hibe,

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