KOSGEB bu işleri yapanlara hibe veriyor! İşte o alanlar

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 1990 yılında Türkiye ekonomisini güçlendirmek ve desteklemek için kurulan bir kamu kuruluşudur. KOSGEB yeni işletme kurmak isteyen ya da mevcut işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere sıfır faiz ve hibe desteği ile maddi yardımlarda bulunur.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için işletmenin NACE kodunun desteklenen sektörler içinde yer alması gerekir. Aynı zamanda işletmeye ait genel bilgilerin KOSGEB veri tabanına da kayıtlı olması şartı da aranılır. KOSGEB’e verilen beyanlardan tamamen işletme sahipleri sorumludur ve bilgilerin yanlışlığından doğabilecek mali ya da hukuki süreçlere ait sorumluluk işletme sahibine verilir. Sonraki adımda ise; işletmenin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi için işletme sahiplerinden KOBİ beyannamesini doldurması istenir. Verilen beyannamenin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilir ve işletme hakkında bir karara bağlanır.