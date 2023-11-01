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KOSGEB’den faizsiz kredi! 12 ay geri ödemesi yok… İstanbul’da selden zarar görenler için devreye alındı

01.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki selden etkilenen KOBİ'ler için "Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak” diyerek yeni kredi paketinin detaylarını anlattı.

KOSGEB’den faizsiz kredi! 12 ay geri ödemesi yok… İstanbul’da selden zarar görenler için devreye alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını belirterek, "KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:
"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun.”


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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB kobi

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