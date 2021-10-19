KOSGEB'den KOBİ'lere 300 bin TL! Destek almak için o adımlara dikkat

KOSGEB, yurt dışında faaliyet göstererek ülkemizi temsil edenlere destek yağdırıyor. Harika bir fikriniz var ve yurt dışında iş mi yapmak istiyorsunuz? KOSGEB sizlere 300 bin TL’ye kadar destek sunuyor. Üstelik bu destekler, geri ödemesiz şekilde gerçekleşiyor. İşte KOSGEB’in sunduğu destekler için dikkat edilmesi gereken adımlar…

DIŞ PAZARDA BÜYÜMEK İSTEYENLERE DEV DESTEK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işini kurmak ve işini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yurt dışında faaliyet göstermek isteyenleri de destekliyor. Bu destek 300 bin TL’ye kadar çıkabilmesinin yanı sıra geri ödemesiz olarak sunuluyor.

KOSGEB DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Yurt dışı pazar payını artırmak amacıyla verilen bu destekle ilgili bazı adımlar ise son derece önemli. İşte o adımlar:

Bu destekten bir kişi yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.

İşletmenin başvuru tarihinden itibaren Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

İşletmenin proje bütçesinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması şartı aranıyor.

Proje başvurusunun en 2 farklı gider grubundan oluşması gerekiyor.

Eğer destekten yararlanmak istiyorsanız, başvuru tarihi itibarıyla son onaylı mali bilanço esasına göre defter tutulmalı.

İşletmenin mali yılda ihracat yapması gerekiyor. Burada bir istisna bulunuyor. İmalat sektörü veya Teknoloji Alanları tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmıyor.

KOSGEB’İN YAPTIĞI DESTEK ORANLARI

KOSGEB en az 8 en çok 24 ay destek sağlıyor. Destek üst limiti 300 bin Türk Lirası iken, personel için 90 bin TL, teçhizat donanım 50 bin TL, yazılım 50 bin TL, tanıtım 100 bin TL, yurt dışı fuar ve seyahat 150 bin TL, test analiz ve belgelendirme 100 bin TL, diğer hizmet alım giderler 100 bin TL.



