KOSGEB için başvurular başladı: İşte son tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ​​​​​​2026 yılı 1. dönem başvurularının bugün başladığını belirterek, 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını bildirdi.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu desteğe ilişkin bilgi verdi.

KOBİ'leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

KOSGEB SON BAŞVURU TARİHİ

Söz konusu desteğe başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Kaynak: AA




