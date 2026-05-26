Altında düşüş, petrol yükseldi: 'Piyasa bunu fiyatlamaya başladı'

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Son olarak altında yön aşağı çevrildi, petrol ise yeniden yükseldi.

Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Orta Doğu'da anlaşmaya yönelik artan iyimserlikle altın fiyatlarında yükseliş kaydedilmişti ancak yeni günde altın, saldırı haberleriyle geriledi. Benzer şekilde petrolde de dün düşüş kaydedilirken bugün ise yükseliş yaşandı.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde 'Orta Doğu'da anlaşma iyimserliği' ile beraber yükseliş yaşamıştı. Ancak 26 Mayıs 206 Salı günü itibarıyla altın yön aşağı döndü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4580 dolar, en düşük 4523 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.01 itibarıyla 4525 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6760 TL, en düşük 6676 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.46 itibarıyla 6681 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Petrol, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasına yönelik geçici anlaşma umutlarını gölgelemesiyle yükseldi. Son olarak altın da son saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırması sonrası geriledi. Küresel gösterge Brent petrol, yeniden yükselerek varil başına 98 doların üzerine çıktı.

"PİYASA BU DURUMU FİYATLAMAYA BAŞLADI"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sonuçlanıyor olsa bile, Orta Doğu’daki petrol üretim tesislerinde oluşan hasar bölgeden dünyaya petrol akışının hızla normale dönmesini engelleyebilir" dedi. Wong'un, "Piyasa da bu durumu fiyatlamaya başladı ve bu yıl içinde faiz artırımı ihtimalini oldukça yüksek görüyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

26 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ONS ALTIN
Ons altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 4525 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.46 itibarıyla 6681 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 10.926 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 21.851 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 45.066 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 109.919 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.686,56
6.687,44
% -0.45
09:15
Ons Altın / TL
207.932,93
207.995,82
% -0.46
09:30
Ons Altın / USD
4.530,13
4.530,71
% -0.92
09:30
Çeyrek Altın
10.698,49
10.933,97
% -0.45
09:15
Yarım Altın
21.330,12
21.867,94
% -0.45
09:15
Ziynet Altın
42.793,96
43.602,12
% -0.45
09:15
Cumhuriyet Altını
44.756,00
45.432,00
% 1.56
16:37
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

