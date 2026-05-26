Altında düşüş, petrol yükseldi: 'Piyasa bunu fiyatlamaya başladı'

Altın fiyatları son dakika... Orta Doğu'da anlaşmaya yönelik artan iyimserlikle altın fiyatlarında yükseliş kaydedilmişti ancak yeni günde altın, saldırı haberleriyle geriledi. Benzer şekilde petrolde de dün düşüş kaydedilirken bugün ise yükseliş yaşandı.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde 'Orta Doğu'da anlaşma iyimserliği' ile beraber yükseliş yaşamıştı. Ancak 26 Mayıs 206 Salı günü itibarıyla altın yön aşağı döndü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4580 dolar, en düşük 4523 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.01 itibarıyla 4525 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6760 TL, en düşük 6676 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.46 itibarıyla 6681 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Petrol, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasına yönelik geçici anlaşma umutlarını gölgelemesiyle yükseldi. Son olarak altın da son saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırması sonrası geriledi. Küresel gösterge Brent petrol, yeniden yükselerek varil başına 98 doların üzerine çıktı.

"PİYASA BU DURUMU FİYATLAMAYA BAŞLADI"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sonuçlanıyor olsa bile, Orta Doğu’daki petrol üretim tesislerinde oluşan hasar bölgeden dünyaya petrol akışının hızla normale dönmesini engelleyebilir" dedi. Wong'un, "Piyasa da bu durumu fiyatlamaya başladı ve bu yıl içinde faiz artırımı ihtimalini oldukça yüksek görüyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

26 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 4525 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.46 itibarıyla 6681 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 10.926 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.48 itibarıyla 21.851 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 45.066 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 109.919 TL seviyesinde.